Svindal o své svěřenkyni Vonnové: Má jasnou vizi, vidí věci jinak než ostatní

Jedenačtyřicetiletá americká hvězda nepřestává po svém návratu k závodění udivovat. Je ve formě skoro jako za starých časů, v Zauchensee ten den slavila druhé vítězství v sezoně a popáté vystoupala na pódium.
Právě Svindal je dost možná posledním střípkem, proč se jí tak daří. Její tým posílil v létě, získala tím naprostou ikonu alpského lyžování. Majitele dvou velkých glóbů, dvojnásobného olympijského vítěze, pětinásobného světového šampiona. Muže, který si stejně jako ona protrpěl řadu zranění a oplývá tunou zkušeností.
Přitom třiačtyřicetiletý sympaťák vlastně nikdy trénovat nechtěl.
Lindsey přesně věděla, co ode mě chce. A nebudu lhát, cítil jsem se poctěn, že taková hvězda žádá o moji pomoc.