Ledecké se včera super-G vydařilo a skončila čtvrtá, za vítěznou Němkou Emmou Aicherovou sice zaostala o 1,14 sekundy, na třetí místo Švýcarky Corinne Suterové jí však chybělo jen čtrnáct setin.
ONLINE: Super-G žen v Soldeu
podrobná reportáž od 10.15
Po nepovedených olympijských hrách, na kterých na snowboardu skončila už ve čtvrtfinále a na lyžích ani do cíle nedojela, si tak třicetiletá obojživelnice připsala druhý nejlepší výsledek sezony. Lépe na tom byla jen v lednu v Tarvisiu, kde v super-G dojela třetí.
Na start se dnes pustí s číslem 14, bude tak mít přehled, jak si vedly největší favoritky.
|
Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?
S dvaadvacítkou na svah vyrazí také Nováková, díky čtrnáctému místu v super-G nejlepší česká alpská lyžařka na letošní sportovním vrcholu. Čtyřiadvacetiletá Nováková včera klání nedokončila.
Sobotní vítězka Aicherová má třináctku. Novozélanďanka Alice Robinsonová šestku, Suterová jedničku a Italka Sofia Goggiaová, vedoucí žena této disciplíny, jedenáctku.
Jak klání dopadne?
Sledujte online.