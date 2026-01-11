Ani dvousetčlenný tým nestačil. Jak Zauchensee rušilo super-G: Hořká pilulka

Už když jste autem šplhali zasněženým údolím k lanovkám, mohli jste si všimnout, že je něco jinak.
Zatímco v sobotu proti vám nejel ani jeden vůz a všichni mířili vzhůru, tentokrát sjížděla skoro kolona. A ne ledajaká. Auta s nápisy Ski Austria, Italy, France.
Klání mělo sice začínat až v pravé poledne, už před osmou hodinou ráno ale na oficiálním komunikačním kanálu pípla zpráva: „Dnes se nejede. Závod zrušen.“
„Za sobotní odpoledne a noc napadalo 40 centimetrů nového sněhu. Navíc ve vrchní části celkem foukal vítr,“ vysvětloval v tiskovém centru Markus Aichner, koordinátor médií rakouského lyžařského svazu. „Tým dělal co mohl, ale zkrátka to nešlo.“
Kývl, že už jen odjetý sobotní závod je úspěch.
Kdepak, Alpy tentokrát sjezdařky nepřivítaly slunnou tváří.
Celou zastávku v Zauchensee sužovaly přívaly sněhu, mlha, vítr.
Už čtvrteční trénink na sjezd byl zkrácený, páteční zrušený úplně. I nad sobotním ostrým kláním visel otazník.
Na poradě organizátoři několik desítek minut představovali možné scénáře, ubezpečovali trenéry, že udělají maximum.
Skutečně. „Hotel máme dost blízko, takže jsme viděli, jak skoro celou noc jezdila lanovka a snažili se, aby to bylo dobré. Jsem na ně pyšná,“ smekla Ester Ledecká, která se ve sjezdu podělila o desátou příčku a na vítěznou Američanku Lindsey Vonnovou ztratila 75 setin.
Na úpravě pisty se v Zauchensee podílely dvě stovky lidí. V sobotu už od pěti hodin ráno bylo na svahu pořádně rušno. Po trati se pohybovali pracovníci s hrably, jako vláček pak podél bran v pluhu sjížděli další lidé a odsouvali měkký sníh.
„My jsme sem dorazili v sedm ráno,“ povídal na lanovce vedoucí ke startu chlapík, jenž se představil jako Hans. Na sobě měl svítivou kombinézu, na noze žlutou pásku s nápisem Piste. Vykládal, že je z lyžařského klubu ve Flachau. Právě z místních oddílů se generuje největší porce pracovníků.
„Po svahu budeme plužit nepřetržitě až do začátku závodu. Sjíždíme vždy po skupinkách po pěti lidech a se zhruba minutovými intervaly,“ dodával.
V sobotu jejich nasazení sklidilo úspěch. „Uklidili to docela dobře,“ potvrdil kouč Tomáš Bank. „Místy samozřejmě na trati hluboký sníh zůstal. Ester si stěžovala, že do něj najela, což ji trochu rozhodilo načasování do jedné z bran. Ale bylo to dobré.“
V neděli nastala jiná situace.
Hustě se rozesněžilo už ke konci sjezdu, nepřestalo až do večera. Okolní hotely, parkoviště a auta jen za těch pár hodin totálně přikryla bílá pokrývka.
„Sněžení bohužel v noci nepřestalo. 40 centimetrů nové pokrývky se nedalo zvládnout,“ vysvětloval Michael Walchhofer, šéf organizačního výboru. „Pro náš tým to je hořká pilulka, protože úsilí všech bylo obrovské. Bezpečnost je ale na prvním místě. Jsme v olympijské sezoně, priorita je jasná.“
Závodníci ani trenéři se v neděli už ani nevydali na obhlídku trati. Dopoledne nasedali do aut. Americký tým stál před devátou hodinou u dodávky před hotelem a Jacqueline Wilesová ukazovala řidiči, který couval na silnici.
Jejich směr?
Itálie, Tarvisio. Právě tam se nyní elitní seriál i s Ledeckou přesouvá. Příští víkend se tu jedou další rychlostní disciplíny.
Tentokrát už snad v příznivějších podmínkách.