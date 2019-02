Nejdelší sjezd Světového poháru ve Wengenu ovládl Kriechmayr

SP v sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko) Muži - sjezd: 1. Kriechmayr (Rak.) 2:28,36, 2. Feuz (Švýc.) -0,14, 3. Kilde -0,26, 4. Svindal (oba Nor.) -0,52, 5. Bennett (USA) -0,63, 6. Buzzi (It.) -0,80, 7. Caviezel (Švýc.) -0,84, 8. Čater (Slovin.) -0,92, 9. Innerhofer (It.) -1,06, 10. Roulin (Švýc.) -1,26, ...Klinský (ČR) nedokončil. Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. Feuz 340, 2. Kriechmayr 249, 3. Franz (Rak.) 222, 4. Paris (It.) 220, 5. Kilde 215, 6. Innerhofer 210. Průběžné pořadí SP (po 21 z 41 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 976, 2. Kristoffersen (Nor.) 571, 3. Pinturault (Fr.) 554, 4. Kriechmayr 465, 5. Kilde 452, 6. Feuz 433, ...132. Zabystřan (ČR) 4.