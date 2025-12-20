Sjezd ONLINE: Ledecká znovu na startu. Jak si česká lyžařka vede ve Val d’Isere?

Světový pohár alpských lyžařek se přesunul do francouzského Val d’Isere. Ženy za sebou mají dva sjezdařské tréninky a dnes je čeká závod. Ester Ledecká se na trať vydává s číslem sedm. Jak si vede? Sledujte od 10.30 hodin v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká během super-G ve Svatém Mořici | foto: AP

Ledecké se v trénincích dařilo. V úvodní zkoušce dojela pátá, ve druhé šestá.

V této sezoně zatím odjela tři závody, s výkony ve švýcarském Svatém Mořici ovšem spokojená nebyla. Ve sjezdech zapsala 22. a 17. místo, v super-G skončila 16.

ONLINE: Sjezd žen ve Val d’Isere

podrobná reportáž od 10:30

„Nepovedlo se mi to. Mrzí mě to,“ říkala po super-G pro Českou televizi. „Už předešlé roky jsem s touto tratí nebyla kamarádka, mým nejlepším výsledkem bylo sedmé místo, jinak jsem se spíš těsně vešla do třicítky. Musím na to přijít, musíme na tom s týmem zamakat.“

Trať ve Val d’Isere jí sedí podstatně víc. Vždyť před pěti lety si na ní v superobřím slalomu dojela pro jedno ze svých čtyř vítězství ve Světovém poháru!

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

První trénink ovládla Italka Sofia Goggiaová, která se dnes na start pustí s číslem 14, druhý opanovala Němka Kira Weidleová-Winkelmannová, jež startuje s jedničkou.

Americká legenda Lindsey Vonnová, která udivila ve Svatém Mořici, vyráží hned za Ledeckou s číslem osm. Ve startovní listině figuruje celkem padesát závodnic, další Češky tentokrát chybí.

Jak klání dopadne?

Sledujte online.

