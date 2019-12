Když se královně nedaří. Shiffrinová: Nehledám výmluvy, bylo to jen o mně

Vynechala paralelní slalom ve švýcarském Svatém Mořici, v dlouhé sezoně si naplánovala dopřát trochu odpočinku. A hlavně se chtěla soustředit na nadcházející obří slalom v Courchevelu.

V místě, kde předtím čtyřikrát po sobě nenašla v závodech přemožitelku.

Tentokrát ji však našla. A ne jednu - bylo jich rovnou šestnáct.

„V hlavě se mi teď honí hodně myšlenek, ale ani jednu z nich nemůžu říct nahlas,“ lamentovala přímo po závodě pro usskiandsnowboard.org.

Na trať vyrazila s číslem jedna. Neudělala žádnou výraznou chybu, jela čistě a v ideální stopě. Když dorazila do cíle, nevypadalo to na špatný výsledek.

Brzy se ale ukázalo, že tak rychlá nebyla.

Po ní jedoucí Němka Viktoria Rebensburgová ji pokořila o 82 setin. Rychleji absolvovaly trať i další závodnice a Shiffrinová se propadala pořadím.

V prvním kole nakonec obsadila 19. pozici.

Ani v další části obřího slalomu se americké hvězdě nevedlo. Ve druhém kole zajela až 11. nejrychlejší čas a celkově skončila sedmnáctá.

Po své jízdě jen zklamaně zakroutila hlavou a spěšně se odebrala ke svému týmu.

Když pak odpovídala na dotazy novinářů, jindy upovídaná Američanka těžko hledala slova.

„Myslím, že nebylo nic špatně. Prostě jsem si jen myslela, že jedu rychleji. Nedá se říct, že když nevyhraju, tak jsem musela udělat chybu,“ líčila vedoucí žena Světového poháru.

„Závodnice přede mnou prostě jely agresivněji, lépe a rychleji něž já. Nehledám žádné výmluvy, trať byla dobře připravená, mé vybavení bylo také opravdu dobré. Prostě je to jen o mně,“ vyprávěla.

Po velkých triumfech to je pro ni lekce, což si sama uvědomuje.

„Je to pro mě zkušenost. Musím se na to pořádně podívat na videu. Teď to sice bolí, ale není to konec světa, takže se musím soustředit na další závody,“ řekla.

Byly to pro 24letou lyžařku nezvyklé emoce. Po dlouhé době prožívala pocity neúspěchu.

Shiffrinová už tři roky vládne celkovému hodnocení Světového poháru. Dávno neboduje jen v technických disciplínách, úspěchy sbírá i na méně točivějších tratích.

Nedávno se stala nejlepší slalomářkou historie. Ve finském Levi si totiž připsala 41. triumf v této disciplíně, čímž se dostala před legendárního Švéda Ingemara Stenmarka.

Bylo to v roce 2017, když se naposledy umístila mimo nejlepší patnáctku. Tehdy ve Svatém Mořici dojela v super-G dvacátá.

V technických disciplínách je její výsledek mimo nejlepší patnáctku ještě o tři roky starší. V obřím slalomu při Světovém poháru ve švédském Aare obsadila 24. příčku.

Nyní její skvostná série skončila.

Shiffrinová už ale vyhlíží začátek nové.