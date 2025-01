Amundsen vyhrál na Tour de Ski stíhačku v Toblachu, celkově vede Klaebo

Stíhací závod 15 km klasicky

Muži: 1. Amundsen (Nor.) 35:18,9, 2. Anger (Švéd.) -2,5, 3. Klaebo (Nor.) -5,3, 4. Lapalus (Fr.) -9,2, 5. Vermeulen (Rak.) -9,5, 6. Krüger (Nor.) -12,8, ...45. Novák -2:50,9, 50. Fellner -3:13,1, 62. Dufek (všichni ČR) -5:16,8.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 4 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:59:21, 2. Anger -36, 3. Amundsen -57, 4. Vermeulen -1:23, 5. Lapalus -1:24, 6. Krüger -1:29, ...39. Novák -4:34, 57. Fellner -6:50, 63. Dufek -8:51.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 31 závodů): 1. Amundsen 836, 2. Klaebo 789, 3. Nyenget (Nor.) 557, 4. Krüger 538, 5. Valnes (Nor.) 480, 6. Anger 461, ...97. Fellner 38, 98. Černý 37, 132. Šeller 10, 136. Bauer 7, 138. Dufek (všichni ČR) 6.

12:15 stíhací závod 15 km klasicky ženy.