Super-G ONLINE: Další závod v Tarvisiu. Povede se Ledecké lépe než ve sjezdu?

Program Světového poháru v alpském lyžování pokračuje v italském Tarvisiu superobřím slalomem žen. V něm nechybí Ester Ledecká. Jak si vede? Sledujte od 11.15 hodin v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká během tréninku na sjezd v Tarvisiu. | foto: AP

Ledecké se v sobotním sjezdu nedařilo a skončila až šestnáctá. Po závodě si stěžovala, že s týmem hledají rychlý materiál.

„Vlastně se mi ta jízda líbila. Akorát teď bohužel hodně bojujeme s materiálem, nějak nám to nesedí,“ hodnotila. „Jede pomalu. Projevuje se to hlavně na rovinách, ale samozřejmě i na celé trati. Zas tolik chyb jsem neudělala, abych ztrácela tak moc.“

ONLINE: Super-G žen v Tarvisiu

podrobná reportáž od 11.15 hodin

Bude po super-G pozitivnější?

Na svah se pustí s číslem patnáct, tedy hned za letošní nejlepší ženou této disciplíny Novozélanďankou Alice Robinsonovou.

Italka Sofia Goggiaová má jedenáctku, Američanka Lindsey Vonnová sedmičku a včerejší vítězka domácí Nicol Delagová číslo 45.

Vonnová dál potvrzuje formu. Ledecká byla ve sjezdu v Tarvisiu šestnáctá

V této sezoně se zatím jely dvě super-G. Ve Svatém Mořici skončila Ledecká šestnáctá, ve Val d´Isere devátá. V Zauchensee ho překazil vítr a přívaly nového sněhu.

Jak dopadne tentokrát?

Sledujte online.

