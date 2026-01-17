Sjezd ONLINE: Ledecké se nedařilo, je zatím nejpomalejší

Tarvisio se vrátilo do elitního seriálu po patnácti letech. Poslední vítězkou závodu na tamní sjezdovce je Lindsey Vonnová, jež tehdy na závěr soutěžního víkendu ovládla super-G.
Třicetiletou Ledeckou – stejně jako většinu startovního pole – tu čeká soutěžní premiéra. Češka má za sebou dva tréninky, v prvním byla šestnáctá, ve druhém osmá. Do dnešního klání se pouští s číslem devět.
ONLINE: Sjezd žen v Tarvisiu
podrobná reportáž od 10:45
V posledním závodě v Zauchensee si Ledecká připsala ve sjezdu osmou pozici, v závěru roku ve Val d´Isere byla v této disciplíně šestá.
První test vyhrála Rakušanka Nina Ortliebová, druhou zkoušku domácí Nicol Delagová. První jmenovaná jede s pětkou, Delagová se trojkou.
Nejlepší sjezdařka této sezony, nestárnoucí Vonnová, jde na trať jako jedenáctá, dvě čísla za ní vyrazí německá univerzálka Emma Aicherová, které patří v hodnocení nejméně točivé disciplíny druhé místo.
Ve startovní listině je celkem 50 žen, žádná další Češka v ní už nefiguruje.