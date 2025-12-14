Super-G ONLINE: Poslední klání ve Svatém Mořici. Jak si vede Ledecká?

Ve Švýcarsku už za sebou závodnice mají dva ostré starty ve sjezdu. Ledecké se tolik nedařilo, v prvním klání skončila dvaadvacátá, v sobotu sedmnáctá.
Do dnešního závodu ji může povzbudit fakt, že ve Svatém Mořici se jí v nejméně točivé disciplíně nikdy nevedlo. Kdežto v super-G? Loni zde vybojovala slušnou sedmou příčku.
ONLINE: Super-G žen ve Svatém Mořici
podrobná reportáž od 10:45
Třicetiletá zimní obojživelnice se na start postaví jako třináctá, s číslem deset bude v té době už v cíli Američanka Lindsey Vonnová, která prožívá snový víkend. V listině figuruje i Mikaela Shiffrinová, která veze jedenatřicítku.
Malý glóbus v super-G obhajuje Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, ta ale kvůli zranění kolene přijde o celou sezonu.
|
V závěru 58členné startovní listiny se ještě do budky postaví druhá česká reprezentantka Barbora Nováková s číslem padesát.
