Na vítěznou Emmu Aicherovou třicetiletá Ledecká ztratila 1,14 sekundy, německá univerzálka se ale tentokrát vytasila s jedním z nejlepších výkonů kariéry.
Třetí místo bylo ovšem ve hře, vždyť za švýcarskou vítězkou pátečního sjezdu Corinne Suterovou Češka zaostala jen o šestnáct setin. Lepší výsledek si tuto zimu připsala pouze v lednu v Tarvisiu, kde byla v superobřím slalomu třetí.
Super-G žen v Soldeu
Podrobná reportáž
Nešlo jen o čas a umístění, Ledecká i na pohled podala slušný výkon. Po pokažených olympijských hrách pro ni musí jít o velké povzbuzení.
Na trať se pustila s číslem třináct, oproti sjezdu, v němž vyrazila jako druhá, tentokrát tak měla dobrý přehled o největších favoritkách. Jela agresivně, na skocích sice dělala menší chyby, ale držela ideální linii.
Na prvním mezičase ztrácela na Aicherovou 23 setin, na druhém 71 a na třetím 85. Což byl odstup, který by v cíli znamenal vytoužené třetí místo.
Závěrečný skok ji však rozhodil nejvíc ze všech, dopadla do záklonu a než se zase narovnala do správné pozice, mohlo ji to stát zmíněných pár setin.
Cílem Ledecká projela jako čtvrtá a na této pozice zůstala až do konce. Nejvíce musela trnout při jízdě Norky Kajsy Vickhoffové Lieové, která na ni ztratila jen tři setiny.
Aicherová si v této sezoně připsala třetí vítězství a opět potvrdila, jaký je fenomén. Jako jediná žena v současnosti jezdí všechny disciplíny. A jak! Mezi jejími sedmi umístěními na stupních figurují i tři ze slalomu.
Tentokrát předvedla jeden ze svých nejlepších výkonů kariéry. Trať jí vyloženě sedla, dvěma úseky projela jako nejrychlejší ze všech a dvěma jako druhá nejlepší. V součtu jí počínání vyneslo náskok 88 setin na druhou Novozélanďanku Alice Robinsonovou – i ta přitom zajela výbornou jízdu.
Díky tomu se Aicherová v hodnocení disciplíny posunula na třetí místo, na nejlepší Italku Sofii Goggiaovou, která tentokrát skončila šestá, má manko 96 bodů.
Třetí příčka Němce patří i v boji o velký glóbus, v něm má však výraznější manko, na americkou suverénku Mikaelu Shiffrinovou ztrácí 299 bodů.
Klání poznamenal velký pád Rakušanky Ricardy Haaserové, kterou do cílového prostoru museli svézt lékaři na saních.
Světový pohár ve sjezdovém lyžování
Soldeu (Andorra)
Ženy - super-G: 1. Aicherová (Něm.) 1:26,72, 2. Robinsonová (N. Zél.) -0,88, 3. Suterová (Švýc.) -0,98, 4. Ledecká (ČR) -1,14, 5. Lieová (Nor.) -1,17, 6. Goggiaová (It.) -1,32, ...Nováková (ČR) nedokončila.
Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Goggiaová 320, 2. Robinsonová 300, 3. Aicherová 224, 4. Vonnová (USA) 190, 5. Miradoliová (Fr.) 181, 6. Ledecká 180.
Průběžné pořadí SP (po 26 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 834, 4. Goggiaová 686, 5. Robinsonová 633, 6. Moltzanová (USA) 614, ...19. Ledecká 310, 113. Dubovská (ČR) 10.