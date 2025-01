Probrečený kemp a otazník na helmě. Příběhy senzací ze St. Antonu

Jedenadvacetiletá Blancová excelovala v sobotním sjezdu, v němž s vysokým startovním číslem útočila na vítězství a nakonec skončila o pouhých sedm setin druhá. A Ester Ledeckou odsunula na třetí příčku.

O rok starší Macugaová se blýskla v nedělním super-G, které dokonce se sedmnáctkou o 68 setin ovládla.

Sen.

Šok.

Tak o těchto výsledcích psala světová média a hlavami kroutily i sami závodnice.

„Nemůžu tomu uvěřit,“ zářila Blancová, jež jedenadvacáté narozeniny slavila pět dní před St. Antonem. „Jde o nejlepší dárek... Ne, tohle je dokonce ten vůbec nejlepší den mého života!“

Švýcarka Malorie Blancová během sjezdu ve St. Antonu.

I pohledem historických tabulek patří jejich úspěchy mezi jedinečné. Blancová se na stupně probojovala teprve při svém druhém závodě ve Světovém poháru a teprve prvním sjezdu. Pro Macugaovou šlo o triumf při třicátém startu mezi elitou.

Jen pro porovnání, Marcu Odermattovi zabralo 35 klání, než vystoupal na pódium.

Američance Mikaele Shiffrinové osm, Lindsey Vonnové 46, Marcelu Hirscherovi deset a Laře Gutové-Behramiové pět.

Vedle Ledecké a Brignoneové byla mimo

Blancová přitom ještě ve druhé polovině minulé sezony bojovala s vážným zraněním.

Už dlouho ji provází pověst obrovského talentu, což potvrdila loni v lednu, když se stala juniorskou mistryní světa v super-G i v týmové kombinaci a ve sjezdu brala stříbro. Jenže o jedenáct dní později si při Evropském poháru v Crans Montaně přetrhla vazy v levém koleni a poškodila meniskus.

Sezona pro ni skončila. Bylo otázkou, jak rychle se dá dohromady a jak zranění ovlivní její vstup do aktuální zimy. „Naštěstí ale šlo všechno hladce. Operace i rehabilitace vyšly skvěle,“ oddechla si v létě a naplno se pustila do přípravy.

Lidé ze švýcarské reprezentace ji popisují: Zábavná, uvolněná, pracovitá.

Jejím idolem byl Nor Aksel Lund Svindal. Lyžování od mládí milovala, jen tedy moc nemusela týmová soustředění.

Když byla v osmi letech na tom prvním, prý ho probrečela a chtěla pryč. „Volala jsem domů a prosila rodiče, aby mě vyzvedli. Ale nepřijeli pro mě, protože měli práci. Naštěstí,“ směje se dnes.

Kdyby nezávodila, prý by studovala umění, miluje hudbu a její vášní jsou dokumenty o přírodě nebo procházky s bílým švýcarským ovčákem Bayou.

„Na všechno teď ale asi nebude moc času,“ uvědomuje si.

Blancová si nejen druhou příčkou řekla o stabilní místo ve švýcarském A-týmu. Už do aktuální sezony vstoupila skvěle a vyhrála Evropský pohár v Zinalu. Při premiéře ve Světovém poháru ve Svatém Mořici sice do cíle nedojela, ovšem ve St. Antonu na sebe upozornila i čtvrtým místem v tréninku.

NA ZDRAVÍ. Federica Brignoneová (uprostřed), Malorie Blancová a Ester Ledecká (vpravo) po sjezdu ve Svatém Antonu.

„Upřímně, vedle takových závodnic jsem se na stupních cítila trochu mimo,“ smála se při pohledu na Brignoneovou a Ledeckou. „Byl to sen.“

Tři sestry na olympiádě?

Macugaová už je ve dvaadvaceti letech přece jen stabilnější postavou Světových poháru. Poprvé v něm jela v prosinci 2021 a ve sjezdu v St. Antonu pro ni šlo o jubilejní třicátý start.

Dosud se ovšem jen pětkrát propracovala do elitní desítky a nejlepším umístěním pro ni byla čtvrtá příčka z prosincového Beaver Creeku.

Asi si dokážete představit, co se dělo, když v neděli v super-G poprvé vyhrála.

Američanky Lauren Macugaová (vlevo) a Lindsey Vonnová během super-G ve St. Antonu.

Novinu hned volala otci do Ameriky. Dan Macuga byl kvůli časovému posunu tou dobou v posteli. „Najednou mě vzbudilo bzučení telefonu. Divil jsem se: Proč by mi volala? Hned mě napadlo, že se něco muselo stát,“ popisoval pro NBC.

„Tati, vyhrála jsem,“ vyhrkla na něj dcera se smíchem, který se mísil se slzami štěstí.

Asi se nelze divit, že otec klání nesledoval. Pokud by chtěl vidět všechna vystoupení svých dětí, nespal by prakticky nikdy. Kromě Lauren se sportu vrcholově věnují i další jeho dvě dcery. Alli závodí v boulích. Sam skáče na lyžích.

Obě rovněž působí na světové úrovni a spolu s Lauren se všechny tři touží probojovat na olympijské hry do Milána a Cortiny 2026.

Zatímco Blancová první soustředění probrečela, Macugaová v tomhle věku ještě vůbec netušila, že bude závodit. Poprvé se prý ze startovní budky spustila až v šestnácti. Za cíl tehdy měla, aby na vítězku ztratila méně než dvě sekundy. Nakonec dojela s mankem o sekundu menším a rozhodla se: Tak, dobře, zkusím to. Budu lyžařka.

I ona miluje hudbu, je fanouškem Taylor Swift a nebojí se odvážných módních kreací. Vášní jsou pro ni klobouky, na hlavu si jeden nasadila i při oslavách v St. Antonu.

Američanka Lauren Macugaová během super-G ve St. Antonu.

Také její cesta, jak hledá sponzory, je nekonvenční. Svého vlastního, kterému by mohla dát přívlastek hlavní, nemá. Tak si na helmu, tedy na nejlukrativnější místo pro loga značek, nechala napsat otazník. „Podívejte, tady mám volné místo!“ hlásí tím.

„Poradil mi to můj otec, kterému to zase poradil bývalý olympionik Steven Nyman. Líbilo se mi, že to je neotřelé,“ vykládala.

Po jejím víkendovém představení se o ni sponzoři budou muset možná prát.