Sprinty v Trondheimu ovládli Norové, neporazitelný Klaebo a Fallaová

Sprint klasicky

Muži: 1. Klaebo 2:52,07, 2. Golberg -1,20, 3. Valnes -1,60, 4. Iversen -5,79, 5. Krogh (všichni Nor.) -18,91, 6. Pellegrino (It.) -22,78, ...25. Novák (ČR) vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 40 závodů): 1. Bolšunov (Rus.) 1832 b., 2. Klaebo 1374, 3. Röthe (Nor.) 1024, 4. Niskanen (Fin.) 905, 5. Usťugov (Rus.) 896, 6. Golberg 870, ...57. Novák 71, 99. Pechoušek 21, 124. Černý 5, 127. Knop 5, 129. Fellner (všichni ČR) 5.

Ženy: 1. Fallaová (Nor.) 3:29,15, 2. Sundlingová (Švéd.) -0,48, 3. Fähndrichová (Švýc.) -2,88, 4. Dyviková (Švéd.) -3,71, 5. Svendsenová -5,26, 6. H. Wengová (obě Nor.) -6,64.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 40 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 1918, 2. H. Wengová 1337, 3. Něprjajevová (Rus.) 1260, 4. Jacobsenová (Nor.) 1021, 5. Digginsová (USA) 940, 6. Östbergová (Nor.) 848, ...27. Razýmová 255, 39. Janatová 119, 53. Nováková 67, 79. Beranová (všechny ČR) 15.