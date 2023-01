Ať závodnice odjíždějí spokojené, přeje si šéf Svazu lyžařů. Bude ve Špindlu i Ledecká?

„Zázrak, co se za poslední dny stalo,“ poví dnes už s úsměvem David Trávníček, šéf Svazu lyžařů ČR.

Svět kolem něj je rázem růžovější, respektive bělejší. Ve Špindlu, kde se o víkendu 28. a 29. ledna pojedou dva slalomy Světového poháru, totiž nyní leží dobrých třicet čísel sněhu.

Už víte, kolik lidí bude kolem trati? Kolik se prodalo vstupenek?

Dorazí zhruba deset tisíc fanoušků každý den, nyní jsme na devadesáti procentech. Pro zajímavost: před dvěma týdny jsme byli na padesáti. Dohnali jsme kapacitu díky tomu, že konečně napadl sníh. Najedou vidíme hlad lidí po zábavě.

Lákadlem je účast dvou hvězd současného lyžování - Mikaely Shiffrinové a Petry Vlhové.

Velká jména jsou důležitá. Mikaela vyrovnala rekord Lindsey Vonnové v počtu vítězství a může překonat Stenmarka. Vlhová měla po zisku olympijského zlata v Pekingu trochu problémy s motivací, ale vrátila se vítězstvím ve slalomu ve Flachau. Obě jsou to nejlepší, co světové lyžování nabízí. Jejich soupeření nabízí výjimečné okamžiky a obě jsou skvělou pozvánkou pro fanoušky. A věřím, že se závody povedenou i Martině Dubovské.

Jak vidíte její šance?

Na konci roku byla v Sestriere v první desítce a doufám, že tuto metu bude atakovat i ve Špindlu. Jsem přesvědčený o tom, že přijede v top formě, bude se chtít ukázat českým fanouškům. Při posledních závodech sice neměla moc štěstí, ale snad to zlomí.

David Trávníček

Od pořadatelů zaznělo, že chtějí překonat Světový pohár ve Špindlerově Mlýně v roce 2019, jak?

Spíš jen v detailech. Letos bohužel hodně času a práce spolkla nejistota se sněhem. Dlouho jsme nevěděli, kdy začneme kopec připravovat. Hodně peněz nám odplavalo se sněhem. Veškerý sníh tak vyrábíme až v posledních dvou týdnech. Prioritou je, aby závodnice odtud odjížděly spokojené. A taky, aby nám FIS na konci řeklo: „Odvedli jste skvělou práci a my jsme připraveni vám sem světák zase vrátit.“

Neptal jste se Ester Ledecké, nyní zraněné, zda nepřijede do Špindlerova Mlýna alespoň jako divák?

Já osobně ne. Vím, že se jí jiní ptali, odpověď byla negativní.

A jak to vypadá s její reprezentační smlouvou?

Zatím podepsaná není. Věříme, že to bude mít pozitivní konec, ale zatím u něj nejsme. A vzhledem k tomu, že kvůli zdravotnímu stavu Ester nebude startovat na mistrovství světa, tak je podpis smlouvy zatím druhotný. Uvidíme, děláme maximum pro to, aby se ta dohoda uzavřela, ale musí být vyvážená na obě strany.