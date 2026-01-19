Mikaela Shiffrinová a spol. do Česka přijedou až v úvodu tohoto týdne a první závodní den je čeká v sobotu, práce na svahu ale samozřejmě začaly už před mnoha měsíci.
„Zástupci Mezinárodní lyžařské federace FIS u nás byli poprvé v červnu,“ popisuje Záhrobský mladší. „Podobně zamířili i do dalších štací Světového poháru a s místními pořadateli domlouvali, co bude potřeba připravit.“
Soupis požadavků FIS je pořádná bichle. Federaci zajímají parametry svahu, zabezpečení, místo pro veškeré zázemí a v neposlední řadě i ubytování.
Aby kopec vůbec mohl žádat o závody na jakékoliv úrovni, musí být homologovaný. „V létě přijede komisař, sjezdovku projde, zaměří, zakreslí, zkontroluje, jestli má požadované převýšení, jestli je dostatečně široká a splňuje základní bezpečnostní požadavky. Což posléze zapíše do protokolu,“ líčí ředitel trati.
Homologace platí na deset let, poté se musí obnovovat. Aby se lokalita mohla hlásit na pořádání Světového poháru, kopec musí splňovat nejpřísnější parametry a musí mít například vyšší převýšení než na Evropský pohár.
„A pak jde především o infrastrukturu okolo. Nemůžete pořádat Světový pohár na nepřístupném místě. Materiálu, který se tam musí navézt, je strašně moc,“ pokračuje někdejší olympionik.
Když už FIS potvrdí pořádání klání, v létě na místo dorazí první kontrola. Další následují průběžně, ta zatím poslední byla v Česku ve čtvrtek, kdy definitivně potvrdila: Kopec je v pořádku, přípravy jdou dobře, sněhu je dostatek. Závodit se může.
Pevné sítě jen pro sjezd
Pokud jde o parametry, jaké musí sjezdovka mít, samozřejmě se liší, pokud organizátoři žádají o technické, nebo rychlostní disciplíny, případně jestli usilují o klání pro muže, či ženy.
Lyžařská elita v Česku
Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.
„Ale třeba v případě slalomů není rozdíl mezi muži a ženami tak velký. Ano, muži musí mít větší převýšení, ale vidíme, že různě po světě se závody překrývají,“ říká Záhrobský mladší.
I černá sjezdovka ve Špindlu by splnila podmínky pro elitní mužské slalomy.
Organizátoři musí vedle závodního svahu zajistit taky tréninkový. Ve Špindlu jde o sjezdovku Stoh.
„K dispozici je závodnicím od pondělí, některé týmy k nám dorazí dost s předstihem,“ líčí Záhrobský mladší. „V sobotu ráno před startem obřího slalomu na Stohu proběhne i rozježdění. V neděli se na rozježdění využije horní část černé závodní sjezdovky, na níž se jede jen obří slalom.“
Rovněž tréninkový kopec musí organizátoři zabezpečit a obestavět ochrannými sítěmi. „FIS také hodně dbá na to, aby se na obou sjezdovkách nacházel co nejvíc podobný povrch,“ upozorňuje ředitel trati.
Požadavky na zabezpečení sjezdovky, na níž se bojuje o stupně vítězek, jsou pochopitelně mnohem přísnější.
Existují dva typy sítí. Takzvané A sítě jsou pevné, přikotvené lany k zemi a závodník jimi neprolétne. B sítě jsou ty, které se zapichují do sněhu, jsou měkké a když do nich lyžař vletí, nezastaví ho, ale zpomalí.
V technických disciplínách A sítě na svahu být nemusí, závodníci přece jen jezdí mnohem pomaleji. Ve Špindlu se nachází jen jedna ve spodní pasáži, která chrání, aby nikdo nevjel do prostoru lanovky. Ta je tu ale celoročně.
„Při slalomu musí být po celé délce kopce dvě řady B sítí. My máme akorát výjimku v místě, kde se nachází nová tribuna Šárky Strachové,“ popisuje Záhrobský mladší. „Aby diváci viděli, sítě kolem ní jsou o něco nižší. Ale zase je musíme nahradit třemi řadami. Pak taky musíme dobře zabezpečit televizní věže. Před každou je nutné položit velké nafukovací matrace.“
Kontroloři z FIS dbají i na to, z jakého materiálu jsou vyrobené reklamní bannery. Před každým kolem pak ještě probíhá závěrečná bezpečností prohlídka, po níž je možné, že nějaké sítě musí pořadatelé přidat.
„Jde o to, jak autor vytyčí trať. Když se třeba stavitel přiblíží víc ke kraji, tak se přidá ještě jedna síť. Bezpečnost především. Musíme být proto připravení a mít sítě a matrace v rezervě,“ dodává bývalý účastník šedesáti závodů elitního seriálu.
Na naučení slalomu jen půl hodiny
Kdo na sjezdovce rozestaví branky, se určuje už před sezonou. Jde o trenéry z první patnáctky závodnic. FIS kouče vybírá, aby byli zastoupení rovnoměrně, přesto jde samozřejmě o jistou výhodu.
„Nejvíc je znát ve slalomu, protože v něm máte víc variant rozestavení branek. Může docházet k situacím, že v rámci týmu nějaké secvičí, načež se toho snaží využít. Ne vždycky to ale pak zafunguje, profil kopce je vždycky jiný a závodníci mohou být víc pod tlakem,“ míní Záhrobský mladší.
Trať si stavitel samozřejmě nemůže vytvořit jen čistě podle svého rozmaru. „Je svázaný pravidly. Podle převýšení mu FIS zadá počet branek a minimální a maximální počty různých figur – ve slalomu průjezdných branek, vlásenek, vertikálních kombinací,“ dodává ředitel svahu ve Špindlu.
Na první kolo se branky rozmisťují zpravidla den předem, na druhé po dojetí první části. V případě nepřízně počasí, kdy se trať ještě potřebuje přes noc upravovat, ale může nastat změna. Tehdy se obě kola staví až v den ostrého klání.
Na slalom dostanou závodníci na naučení rozmístění branek půl hodiny, na obří slalom tři čtvrtě až jednu hodinu. Pak už se jen rozcvičit, doladit poslední detaily. A do akce!
Ve Špindlu už v sobotu.