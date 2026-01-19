Dvě řady sítí, nekonečné kontroly. A kdo staví branky? Jak se chystá svah ve Špindlu

Michal Koubek
  9:50
Zatímco o víkendu hektiku zažívali hlavně jeho kolegové, kteří připravují tribuny a stavby kolem cílového prostoru, v jeho týmu propukne v pondělí. Právě ten den ve Špindlerově Mlýně začnou rozmisťovat sítě a dolaďovat závodní sjezdovku pro Světový pohár alpských lyžařek. „Počasí nám naštěstí přálo, tak jsme teď měli trochu klidnější období. Kopec je v dobrém stavu,“ povídá Petr Záhrobský mladší, ředitel trati.
Světový pohár ve Špindlerově Mlýně v roce 2023

Světový pohár ve Špindlerově Mlýně v roce 2023 | foto: World Cup Špindlerův Mlýn

Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...
Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...
Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...
Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...
22 fotografií

Mikaela Shiffrinová a spol. do Česka přijedou až v úvodu tohoto týdne a první závodní den je čeká v sobotu, práce na svahu ale samozřejmě začaly už před mnoha měsíci.

„Zástupci Mezinárodní lyžařské federace FIS u nás byli poprvé v červnu,“ popisuje Záhrobský mladší. „Podobně zamířili i do dalších štací Světového poháru a s místními pořadateli domlouvali, co bude potřeba připravit.“

Soupis požadavků FIS je pořádná bichle. Federaci zajímají parametry svahu, zabezpečení, místo pro veškeré zázemí a v neposlední řadě i ubytování.

Aby kopec vůbec mohl žádat o závody na jakékoliv úrovni, musí být homologovaný. „V létě přijede komisař, sjezdovku projde, zaměří, zakreslí, zkontroluje, jestli má požadované převýšení, jestli je dostatečně široká a splňuje základní bezpečnostní požadavky. Což posléze zapíše do protokolu,“ líčí ředitel trati.

Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve Špindlerově Mlýně příští víkend (16. ledna 2026).

Homologace platí na deset let, poté se musí obnovovat. Aby se lokalita mohla hlásit na pořádání Světového poháru, kopec musí splňovat nejpřísnější parametry a musí mít například vyšší převýšení než na Evropský pohár.

„A pak jde především o infrastrukturu okolo. Nemůžete pořádat Světový pohár na nepřístupném místě. Materiálu, který se tam musí navézt, je strašně moc,“ pokračuje někdejší olympionik.

Když už FIS potvrdí pořádání klání, v létě na místo dorazí první kontrola. Další následují průběžně, ta zatím poslední byla v Česku ve čtvrtek, kdy definitivně potvrdila: Kopec je v pořádku, přípravy jdou dobře, sněhu je dostatek. Závodit se může.

Pevné sítě jen pro sjezd

Pokud jde o parametry, jaké musí sjezdovka mít, samozřejmě se liší, pokud organizátoři žádají o technické, nebo rychlostní disciplíny, případně jestli usilují o klání pro muže, či ženy.

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

„Ale třeba v případě slalomů není rozdíl mezi muži a ženami tak velký. Ano, muži musí mít větší převýšení, ale vidíme, že různě po světě se závody překrývají,“ říká Záhrobský mladší.

I černá sjezdovka ve Špindlu by splnila podmínky pro elitní mužské slalomy.

Organizátoři musí vedle závodního svahu zajistit taky tréninkový. Ve Špindlu jde o sjezdovku Stoh.

„K dispozici je závodnicím od pondělí, některé týmy k nám dorazí dost s předstihem,“ líčí Záhrobský mladší. „V sobotu ráno před startem obřího slalomu na Stohu proběhne i rozježdění. V neděli se na rozježdění využije horní část černé závodní sjezdovky, na níž se jede jen obří slalom.“

Rovněž tréninkový kopec musí organizátoři zabezpečit a obestavět ochrannými sítěmi. „FIS také hodně dbá na to, aby se na obou sjezdovkách nacházel co nejvíc podobný povrch,“ upozorňuje ředitel trati.

Požadavky na zabezpečení sjezdovky, na níž se bojuje o stupně vítězek, jsou pochopitelně mnohem přísnější.

Existují dva typy sítí. Takzvané A sítě jsou pevné, přikotvené lany k zemi a závodník jimi neprolétne. B sítě jsou ty, které se zapichují do sněhu, jsou měkké a když do nich lyžař vletí, nezastaví ho, ale zpomalí.

Američanka Mikaela Shiffrinová jede slalom ve Špindlerově Mlýně.

V technických disciplínách A sítě na svahu být nemusí, závodníci přece jen jezdí mnohem pomaleji. Ve Špindlu se nachází jen jedna ve spodní pasáži, která chrání, aby nikdo nevjel do prostoru lanovky. Ta je tu ale celoročně.

„Při slalomu musí být po celé délce kopce dvě řady B sítí. My máme akorát výjimku v místě, kde se nachází nová tribuna Šárky Strachové,“ popisuje Záhrobský mladší. „Aby diváci viděli, sítě kolem ní jsou o něco nižší. Ale zase je musíme nahradit třemi řadami. Pak taky musíme dobře zabezpečit televizní věže. Před každou je nutné položit velké nafukovací matrace.“

Kontroloři z FIS dbají i na to, z jakého materiálu jsou vyrobené reklamní bannery. Před každým kolem pak ještě probíhá závěrečná bezpečností prohlídka, po níž je možné, že nějaké sítě musí pořadatelé přidat.

„Jde o to, jak autor vytyčí trať. Když se třeba stavitel přiblíží víc ke kraji, tak se přidá ještě jedna síť. Bezpečnost především. Musíme být proto připravení a mít sítě a matrace v rezervě,“ dodává bývalý účastník šedesáti závodů elitního seriálu.

Na naučení slalomu jen půl hodiny

Kdo na sjezdovce rozestaví branky, se určuje už před sezonou. Jde o trenéry z první patnáctky závodnic. FIS kouče vybírá, aby byli zastoupení rovnoměrně, přesto jde samozřejmě o jistou výhodu.

„Nejvíc je znát ve slalomu, protože v něm máte víc variant rozestavení branek. Může docházet k situacím, že v rámci týmu nějaké secvičí, načež se toho snaží využít. Ne vždycky to ale pak zafunguje, profil kopce je vždycky jiný a závodníci mohou být víc pod tlakem,“ míní Záhrobský mladší.

Česká lyžařka Elese Sommerová trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející závod Světového poháru žen v alpském lyžování (16. ledna 2026).

Trať si stavitel samozřejmě nemůže vytvořit jen čistě podle svého rozmaru. „Je svázaný pravidly. Podle převýšení mu FIS zadá počet branek a minimální a maximální počty různých figur – ve slalomu průjezdných branek, vlásenek, vertikálních kombinací,“ dodává ředitel svahu ve Špindlu.

Na první kolo se branky rozmisťují zpravidla den předem, na druhé po dojetí první části. V případě nepřízně počasí, kdy se trať ještě potřebuje přes noc upravovat, ale může nastat změna. Tehdy se obě kola staví až v den ostrého klání.

Na slalom dostanou závodníci na naučení rozmístění branek půl hodiny, na obří slalom tři čtvrtě až jednu hodinu. Pak už se jen rozcvičit, doladit poslední detaily. A do akce!

Ve Špindlu už v sobotu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Munar vs. SvrčinaTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 19. 1. 2026:Munar vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 6:2, 6:7, 0:0
  • 1.77
  • -
  • 2.05
Zarazúová vs. BouzkováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 19. 1. 2026:Zarazúová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 3:4
  • 10.70
  • -
  • 1.05
Krejčíková vs. ŠnajderováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 19. 1. 2026:Krejčíková vs. Šnajderová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 2:2
  • 1.42
  • -
  • 2.82
Lehečka vs. GéaTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 19. 1. 2026:Lehečka vs. Géa //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 3:4
  • 2.11
  • -
  • 1.73
Liberec vs. Hammarby IFFotbal - - 19. 1. 2026:Liberec vs. Hammarby IF //www.idnes.cz/sport
19. 1. 15:30
  • 2.39
  • 3.57
  • 2.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Idole, ustup! Durant předstihl Nowitzkého, v NBA je šestým nejlepším střelcem

Kevin Durant (7) z Houston Rockets slaví svůj posun na pozici číslo šest v...

Kevin Durant se posunul na šesté místo historické tabulky střelců NBA. Sedmatřicetiletý hvězdný basketbalista předstihl Němce Dirka Nowitzkého v nedělním utkání, v němž Houston přehrál New Orleans...

19. ledna 2026  8:24,  aktualizováno  9:14

Pardubický kouč Trousil: Do základní sestavy mám vytipovaných osm hráčů

Pardubický kouč Jan Trousil během utkání na Spartě.

V závěru minulého týdne ještě pardubičtí fotbalisté mrzli na umělce v Ohrazenicích, kde ve středu absolvovali náročnou tréninkovou jednotku a ve čtvrtek v prvním zimním přípravném zápase porazili...

19. ledna 2026  9:09

Brízgala přežil kladenský třesk a září: Chceme play off, strašákem je teď Bolka

Kladno, 18.1. 2026, Rytíři Kladno - Olomouc, hokejová extraliga. Adam Brízgala...

V létě přežil v hokejovém Kladně velký třesk, nedávno navíc prodloužil smlouvu, teď se sedmadvacetiletý Adam Brízgala v brance ohání, aby si konečně v extralize zachytal play off. V neděli proti...

19. ledna 2026  9:02

Rallye Dakar 2026: výsledky závodu, jak si vedli Češi

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodilo se od 3. do 17. ledna, start i cíl byl ve městě Jánbu. Kompletní výsledky slavného závodu i...

17. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  19. 1. 8:57

Australian Open ONLINE: Turnaj začínají Lehečka, Svrčina, Krejčíková i Bouzková

Sledujeme online
Jiří Lehečka hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Hned šest českých tenistů vyrazí na kurty během pondělního programu Australian Open. Úvodní kolo už zvládly Linda Nosková a Karolína Muchová, v akci jsou také Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Jiří...

19. ledna 2026  7:56,  aktualizováno  8:54

Africký pohár národů 2025: kompletní výsledky turnaje

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a skončil 18. ledna 2026. Ve finále Senegal porazil domácí reprezentaci 1:0 v prodloužení. Kompletní výsledky turnaje i další informace...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  19. 1. 8:41

Edmonton nedal šanci St. Louis, lídr bodování McDavid dvakrát asistoval

Connor Ingram (39) a Darnell Nurse (25) slaví výhru Edmonton Oilers.

Uplynulý týden v hokejové NHL uzavřely tři nedělní zápasy. Edmonton přejel 5:0 St. Louis i díky dvěma bodům lídra produktivity soutěže Connora McDavida. V souboji předních celků Dallas podlehl 1:4...

19. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  8:17

Zranění, pauza, mateřství? Olympiáda je safe, řekla si už potřetí Adamczyková

Novou ambasadorkou značky Horsefeathers je Eva Adamczyková, česká...

Před rokem se stala mámou. A nyní je už potřetí olympioničkou. I kdybyste si přečetli z celého článku jen tyto dvě věty, možná byste stejně bez problému uhádli, o jaké české sportovkyni je řeč. O té,...

19. ledna 2026  7:37

Žori si srovnal hlavu, říká Březina o Reshtenkovi. Věří mu i na čtverného axela

Premium
Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Když se zdánlivě nemyslitelné stalo skutečností, přišel Michal Březina v zákulisí sheffieldské haly za Georgii Reshtenkem a velmi dlouho se dojatě objímali. „Máš medaili!“ říkal mu a oba vypadali,...

19. ledna 2026

Ski Classics 2025/26: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Mezi atraktivní události ze světa zimních sportů rozhodně patří podnik Ski Classics. Je to mezinárodní seriál dlouhých běhů na lyžích klasickou technikou. Zahrnuje profesionální týmy i amatérské...

14. prosince 2025  13:47,  aktualizováno  18. 1. 23:53

Vítězná série u konce. Barcelona podlehla Realu Sociedad, první už je pouze o bod

Lamine Yamal v akci proti Realu Sociedad.

Barcelona ve 20. kole španělské fotbalové ligy podlehla Realu Sociedad 1:2, prohrála poprvé po 11 soutěžních a devíti ligových výhrách. Real Madrid tak díky sobotní výhře 2:0 nad Levante snížil...

18. ledna 2026  23:37

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

18. ledna 2026  23:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.