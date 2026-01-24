Americká show i údiv Hectorové: Fanoušci byli slyšet i na startu! Jak Špindl bavil

Ta radost byla obrovská. Po obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně se na cílovou plochu nejprve pustila skupina ve žlutých švédských bundách, fotila se se Sarou Hectorou a slavila její vítězství. Jen co odešla, vystřídali je Američané v tmavě červených péřovkách, kteří pro změnu jásali z druhé a třetí pozice Pauly Moltzanové, respektive Mikaely Shiffrinové. „Moc jsme si to užily, fantastický den,“ shodovaly se pak aktérky, když přicházely k rozhovorům.
Mikaela Shiffrinová reaguje po dojezdu obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

foto: ČTK

Sara Hectorová se raduje z vítězství v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně.
Mikaela Shiffrinová se raduje z třetího místa v obřím slalomu ve Špindlerově...
Sara Hectorová se raduje z triumfu v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně.
Mikaela Shiffrinová reaguje po dojezdu obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.
Hectorová vyzdvihla fantastickou atmosféru: „Opravdu skvělá. Nikdy jsem neslyšela fanoušky až od startovní budky. Je to novinka. Ale příjemná.“

Američanky si zase užívaly, že jsou na pódiu ve dvou. Navíc pátá ještě skončila Nina O´Brienová. „Je fakt zábava být v tomhle týmu. Jsme hodně soutěživé, ale zároveň kamarádky. Myslím, že je super, že se to všechno posouvá vpřed právě před olympiádou,“ vykládala Moltzanová.

Obří slalom ve Špindlu nabídl parádní show a drama až do samého konce. Vždyť Hectorová, ve druhé jízdě nejprve o náskok z vítězné první části přišla, načež v poslední pasáži znovu přidala a triumfovala o osmnáct setin před Moltzanovou a o třiadvacet před Shiffrinovou.

Obří slalom ve Špindlu ovládla Hectorová, Shiffrinová třetí, Češky skončily v 1. kole

„Ale nic bych na těch jízdách neměnila, obě byly perfektní,“ říkala Švédka. „Trať ve druhém kole byla náročná, hodně točivá. Ale kopec se nacházel v perfektním stavu, měly jsme fakt dobré podmínky.“

Pro třiatřicetiletou Hectorovou šlo už o dvacáté osmé pódiové umístění v elitním seriálu, poosmé se radovala z vítězství. Poslední triumf ale zapsala před více než rokem. Načekala se.

„Jo, nějaký čas už to bylo,“ těšilo ji poté, co po úterní třetí příčce v Kronplatzu vystoupala nejvýš, co to šlo. „Ale jsem ráda, že můžu říct, že jsem zase ve formě.“

Sara Hectorová se raduje z vítězství v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Navíc v ideální čas. Za necelé tři týdny ji čeká v této disciplíně obhajoba olympijské zlata z Pekingu. Právě o tomhle vavřínu hovoří, že jí změnil život. Chce ho obhájit.

„Naladila jsem se pěkně. Moc jsem si to užila, strašně hezký závod,“ usmála se. „Cítím, že mi vítězství přály i další holky. Ve svěťáku panuje fakt hezká atmosféra. I já fandím Mikaele, pódium si zasloužila.“

Udělala jsem velký krok, hřálo Shiffrinovou

Pro Shiffrinovou šlo o první stupně vítězek v obřím slalomu po jedenácti závodech a skoro dvou letech. Když dojela do cíle druhého kola a viděla, že je blízko, hned se začala smát a pumpovala rukama.

Té radosti se nedalo divit. Právě tato disciplína se pro ni v listopadu 2024 proměnila v noční můru. Doma v Killingtonu chtěla zaútočit na jubilejní sté vítězství, jenže místo oslavných póz mířila po těžkém pádu do nemocnice s propíchnutým břichem.

Jak později líčila, nejtěžší nebyla ani tak fyzická bolest, ale spíš psychická. Dodnes neví, jak si zranění přivodila. O vlastní hůlku? O lyži? O jednu z branek?

„Fyzicky jsem se cítila dobře celkem rychle a ani jsem se nebála postavit na lyže, ale moje tělo nedělalo, co jsem chtěla,“ popisovala pár měsíců po nehodě. „V některých chvílích se mi navíc v hlavě objevovaly náhodné záblesky a dost ponuré obrazy.

Mikaela Shiffrinová na trati obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Postihl ji posttraumatický syndrom a ačkoliv se posléze do Světového poháru vrátila a ve slalomu speciál pokořila hranici sta pohárových vítězství, obří slalom byl úplně jiný případ.

Dlouho se mu vyhýbala, jezdila ho s velkou rezervou. Třeba během loňského mistrovství světa v Saalbachu se těsně před startem rozhodla: Kdepak, psychicky na něj ještě nemám. A pár hodin před začátkem se odhlásila.

Tak proto taková radost ze třetí příčky!

„Jsou to dva roky od mých posledních stupňů v obřím slalomu. A víc než rok mi trvalo, než jsem opravdu uvěřila, že se v něm na stupně skutečně můžu vrátit,“ popisovala. „Jsem nadšená z úrovně, na kterou jsem se zase byla schopna dostat. Jde pro mě o velký krok.“

Šest operací, roky boje. A nyní olympijské překvapení. S tím Labaštová nepočítala

Navíc v jejím oblíbeném Špindlu. Tady to všechno začalo. Právě na tomto místě v roce 2011 těsně před šestnáctými narozeninami debutovala ve Světovém poháru.

„Speciální místo. A dnes je velmi speciální den. Oslavovat s Paulou a Ninou... Dojela jsem do cíle a viděla jsem všude americké vlajky a bundy. To se mi nikdy nestalo, úžasný moment,“ líčila.

Moltzanová si cení: S Mikaelou se podporujeme

Dost z těch bund patřilo rodině Moltzanových, kteří se v hojném počtu vydali svou hrdinku podpořit. V cílovém prostoru stáli v pletených dresech podobným hokejovým. Na zádech měli napsané nápisy „Moltzan“.

I ona pak hovořila o bouřlivé atmosféře. „Nevím proč, ale přijde mi že Češi a taky Slováci mě mají rádi. Já je taky. Je fakt zábava tu závodit. Těším se, až to budu moct oslavit s rodiči,“ líčila jedenatřicetiletá Američanka.

Američanka Paula Moltzanová po druhém místě v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně

Gratulace dostávala i od Shiffrinové. Bylo jasně poznat, že slova o skvělé týmové atmosféře nejsou jen pouhou frází.

I proto, když dostala otázku, jak ji těší, že hvězdou krajanku porazila, hned odvětila: „Neříkala bych tomu porazila. Vzájemně se podporujeme a posouváme. Já se ji snažím dotáhnout ve slalomu, ona se teď možná bude snažit dotáhnout mě v obřím slalomu.“

Slalom speciál čeká závodnice v neděli. Jasnou favoritkou bude tentokrát Shiffrinová, která ze sedmi klání v této sezoně nevyhrála jen jediné – v Kranjské Goře ji předčila Švýcarka Camille Rastová.

„Uvidíme,“ vyhlíží Shiffrinová. „Největší výzva před slalomem bude vyhnat únavu z nohou, protože šlo o dlouhý obřák.“

Moltzanová mrkla: „Ale i já se pokusím vyhrát. Odpoledne půjdu ještě do posilovny, na fyzio, dám si večeři. Budu se prostě držet osvědčené rutiny.“

Zkušeností má dost.

