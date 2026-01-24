Zraněné koleno, hledání lyží. Jelínkovou ale ve Špindlu těšili fanoušci: Hukot

Autor:
  12:54
Jakmile zastavila v cíli obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně, nejprve zakroutila hlavou, pak se ale usmála. Nešlo jinak. I přes nepostup do druhého kola a čtyřicáté místo fanoušci Adrianu Jelínkovou vytleskali a křičeli její jméno. „Bylo to skvělé, fanoušci i pista, úplná nádhera,“ vykládala.
Fotogalerie4

Adriana Jelínková v 1. kole obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně. | foto: ČTK

Zvládnete tu atmosféru vnímat i během jízdy?
Ano, ano, vnímám ji. Je vážně skvělá. Často vzpomínám, jak jsme tu závodily před třemi roky. Nahoře na startu toho člověk ještě moc neslyší, ale když se dostanete do prudké pasáže a ještě se přiblížíte k cíli? Hukot.

Lyžařky říkají, že je trať parádní, ale těžká. Jak jste ji vnímala vy?
Určitě nebyla lehká. Ale myslím, že přesně takový by svěťák měl být. Led mám ráda, i když mi to tedy dnes s lyžemi moc nešlo.

Kam byste Špindl obtížností zařadila?
Je těžké to porovnávat. Každá trať je jiná a každý má rád něco jiného. Já mám ráda Kranjskou Goru, taky Kronplatz – ten ale tak ledovatý nebývá. A pak samozřejmě Špindl.

Obří slalom ve Špindlu vede Hectorová, Shiffrinová čtvrtá. Druhé kolo bez Češek

Trať třeba vůbec nesedla Novozélanďance Alice Robinsonové, čtvrté ženě pořadí obřích slalomů, a nedostala se ani do druhého kola.
Těžko říct proč. Záleží i na materiálu. Lyžování je ohromně komplexní. Je důležité, aby všechno fungovalo a člověk měl sebevědomí. Každý den je jiný. Každý den se mění boty, lyže, hrany.

Jak byste popsala svoji jízdu?
Doufala jsem ve druhé kolo, ale vím, že šance jsou malé. Byla jsem zraněná, musela jsem změnit materiál, s čímž pořád dost bojuju, i mentálně. Ale jsem hrdá, že jsem do toho šla na sto procent.

Do Světového poháru jste naskočila až v lednu. Předtím jste nestartovala právě kvůli změně materiálu a zranění?
Do Söldenu jsem nejela proto, že jsem řešila materiál. Musela jsem přestoupit, je to na dlouhý příběh. Dva týdny jsem pak čekala, protože jsem nevěděla, kudy vede cesta a na jaké lyže půjdu. Takže jsem začala až někdy ve druhém týdnu v listopadu. Trénovala jsem asi týden a potom jsem spadla a zranila si koleno.

Adriana Jelínková během tréninku na Světový pohár ve Špindlerově Mlýně

Co jste s ním měla?
Nešlo o zlomeninu, ale měla jsem ho naražené a byl v něm otok. Při tomhle zranění se musí jen čekat. Nemohla jsem na lyže pět šest týdnů a chodila jen o berlích.

Jak je na tom koleno nyní?
Koleno už je celkem v pořádku, byť ho občas cítím. Pomáhá mi v tomto ohledu adrenalin. Chybí mi ale tréninky a nejkomplikovanější je právě nový materiál, který ještě dost dobře neznám. Viděli jsme to třeba u Alice Robinsonové, která přešla z Völkl na Salomon. Trvalo jí dva roky než se vrátila.

Jaká cesta čeká nyní vás?
Momentálně to je dost namáhavé. Mrzí mě, že nejedu na olympiádu do Cortiny, ale měla jsem svoje limity. Musíme najít řeším, udělat plán. Budu bojovat.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Skalica vs. ProstějovFotbal - - 24. 1. 2026:Skalica vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.14
  • 6.40
  • 19.00
Cracovia vs. Artis BrnoFotbal - - 24. 1. 2026:Cracovia vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 1.67
  • 3.95
  • 3.87
West Ham vs. SunderlandFotbal - 23. kolo - 24. 1. 2026:West Ham vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.54
  • 4.00
  • 6.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Biatlon ONLINE: Mikyska byl na trestném kole, Češi v singl mixu opět nepřekvapí

Sledujeme online
Závod štafet v singl mixu v Novém Městě. Ve vedení je Amy Basergaová.

V sobotním programu biatlonových klání v Novém Městě na Moravě jsou dva smíšené závody. V tom prvním publikum ve Vysočina Areně žene Lucii Charvátovou a Tomáše Mikysku, který chtějí konečně uspět v...

24. ledna 2026  13:37

Menšík je v osmifinále Australian Open, vyzve Djokoviče. Pět Čechů vypadlo

Aktualizujeme
Jakub Menšík se hecuje ve třetím kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Poprvé v kariéře slaví postup do osmifinále grandslamu a vyhlíží bitvu se svým idolem a pravděpodobně nejlepším tenistou historie. Jakub Menšík ve třetím kole Australian Open porazil Ethana Quinna...

24. ledna 2026  13:30

Zraněné koleno, hledání lyží. Jelínkovou ale ve Špindlu těšili fanoušci: Hukot

Adriana Jelínková v 1. kole obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Jakmile zastavila v cíli obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně, nejprve zakroutila hlavou, pak se ale usmála. Nešlo jinak. I přes nepostup do druhého kola a čtyřicáté místo fanoušci Adrianu Jelínkovou...

24. ledna 2026  12:54

Kysela: Záchrana bez baráže? Sci-fi, ale ve skrytu duše doufám

Robert Kysela

Záchranářská akce slavných odchovanců a fanoušků odvrátila hrozící konec hokeje v Litvínově, na ledě teď Verva bude bojovat o udržení extraligy. Na smazání obrovské ztráty má už jen osm zápasů, takže...

24. ledna 2026  12:48

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Američanka Mikaela Shiffrinová jede slalom ve Špindlerově Mlýně.

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...

23. ledna 2026  9:55,  aktualizováno  24. 1. 12:28

Obří slalom ve Špindlu vede Hectorová, Shiffrinová čtvrtá. Druhé kolo bez Češek

Sara Hectorová na trati obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Švédka Sara Hectorová vede po 1. kole obří slalom Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Olympijská šampionka má při generálce na obhajobu zlata pod pěti kruhy před druhou jízdou náskok dvou setin...

24. ledna 2026  11:44,  aktualizováno  12:24

Milán, vrchol mé kariéry. Zacha, jak ho asi neznáte. Proč přestal platit pokuty?

Premium
Pavel Zacha s pukem na holi.

Jako kluk ve Velkém Meziříčí držel Pavel Zacha u televize pěsti rychlobruslařce Martině Sáblíkové nebo hokejovému idolu Jaromíru Jágrovi. Brzy se statný útočník Boston Bruins sám stane členem české...

24. ledna 2026

Macháče mrzely chyby: Ale neměl jsem křeče. A Bartůňková? Jako vykřičník

Tomáš Macháč se diví ve třetím kole Australian Open.

Na kurt nastoupil kvůli velkému vedru už v 10:30 melbournského času a dřel na něm takřka čtyři a půl hodiny. Na výhru to však nestačilo. Tenista Tomáš Macháč svedl s Lorenzem Musettim statečný...

24. ledna 2026  11:39

Velký návrat před baráží o MS? Nedvěd chce Daridu zpět v reprezentaci

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd chce před březnovou baráží o postup na mistrovství světa přesvědčit k návratu do národního týmu bývalého kapitána Vladimíra Daridu.

24. ledna 2026  11:16

Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Jan Knotek v dresu Olomouce.

V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém...

24. ledna 2026  10:51

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

24. ledna 2026  10:41

Lisa, italský fénix. I Vittozziovou trápily vleklé bolesti zad, biatlon nenáviděla

Lisa Vittozziová ve vytrvalostním závodě v Novém Městě.

Kolik by toho asi vyhrála, kdyby její kariéra probíhala bez komplikací? Otázka, které se musí vyhýbat biatlonistka Lisa Vittozziová. Brzy jedenatřicetiletá Italka už má doma velký křišťálový glóbus a...

24. ledna 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.