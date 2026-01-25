Shiffrinová po Špindlu: Speciální místo. A jestli se vrátím? Vypadá to tu fajn i na léto

Michal Koubek
  16:16
Po závodě s americkým týmem naběhli na cílovou plochu, udělali kolečko, rozkřičeli se a začali skákat. Ta radost byla nakažlivá. Přesně takhle si tento den představovala. Americká hvězda Mikaela Shiffrinová ovládla ve Špindlerově Mlýně slalom. Na místě, kde v roce 2011 debutovala ve Světovém poháru, si navíc zajistila devátý malý glóbus z této disciplíny.
Vítězka Mikaela Shiffrinová (vlevo) z USA a bronzová Emma Aicherová z Německa...

Vítězka Mikaela Shiffrinová (vlevo) z USA a bronzová Emma Aicherová z Německa po slalomu ve Špindlerově Mlýně. | foto: ČTK

Mikaela Shiffrinová (uprostřed) se raduje z triumfu ve slalomu ve Špindlerově...
Americká hvězda Mikaela Shiffrinová na trati slalomu ve Špindlerově Mlýně.
Americká hvězda Mikaela Shiffrinová na trati slalomu ve Špindlerově Mlýně.
Obří slalom na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně vyhrála švédská lyžařka...
24 fotografií

„Vážně? Ani jsem tohle nevěděla. Překvapení. Nevím, co víc bych řekla,“ rozesmála se třicetiletá majitelka už 108 vítězství v elitním seriálu a 71 ve slalomu.

Vážně to tak je. Není trochu symbolické, že zrovna ve Špindlu, kde to všechno začalo?
Ano, je to poměrně speciální. A tohle je pro mě taky speciální místo, říkala jsem to už v sobotu. Vážně to tu je výjimečné. Jsem šťastná, že tenhle víkend končím s naprosto úžasnými pocity.

Miluju to tady! Nikde jinde to nezažijete, zářila Dubovská po slalomu ve Špindlu

Světový pohár se ve Špindlu koná každé tři roky. Budete tu příště?
(dlouho přemýšlí) Aha... Možná, možná… Neřeknu ne, to je jasné. Vrátím se určitě, vypadá to tu jako fajn místo i na léto, takže jednou se rozhodně vrátím.

Co teď? Bude prostor na nějaké oslavy?
Vlastně ne. Hned večer odsud odjíždíme a míříme za přípravou na olympiádu. Oslavíme to nějak vnitřně (smích).

Americká hvězda Mikaela Shiffrinová na trati slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Psal vám už váš norský přítel a sjezdař Aleksander Aamodt Kilde?
Dobrá otázka. (bere mobil a dívá se) Jo, psal mi.

A co psal?
To není pro novináře! (smích)

Glóbus pro královnu. Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlu a slaví triumf v disciplíně

Slavíte už devátý malý glóbus za slalom, máte na ně ještě doma místo?
Ještě jsem nevymyslela, kam ho dám, ale určitě na něj místo najdu.

Vyhrála jste všechno, co vás žene?
Motivujeme mě, že se snažím lyžovat rychleji. Ve slalomu jsem na výkonnostním limitu. V obřím slalomu ale cítím, že prostor na zlepšení pořád je. Tohle je pro mě ta největší motivace. Zkrátka vymýšlet, co ještě můžu udělat lépe, jak být ještě konzistentnější a silnější.

Vidíte prostor na zlepšení i ve slalomech speciál? Z osmi v aktuální sezoně jste nevyhrála jen jeden.
Myslím, že ještě nějaké místo je. Jen nevím, jak moc je velké. Každý den na tom ale na tréninku pracujeme, každou zatáčku se snažíme být rychlejší. Vždycky všechno může být lepší, ne? Teď je otázkou, jestli já mám tu schopnost být rychlejší. Snažíme se na to přijít.

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před závody Světového poháru ve slalomu žen (23. ledna 2026)

Jste ráda, že se vám takhle daří zrovna před olympiádou?
Každý závod je jiný. Lyžuju velmi dobře a stabilně celou sezonu, což je skvělé. Na druhou stranu to znamená, že tlak a očekávání s olympiádou ještě rostou. Moje práce je soustředit se na své lyžování a nechat tahle očekávání stranou. Což může být samozřejmě těžké. Vím, jaká výzva mě čeká. Olympiáda bude na novém kopci, bude nový závod. Vyžaduje stoprocentní soustředění. Ale bude na ní určitě i spousta okamžiků, které budou úžasné a které si užiju.

Jste ráda, že po letech je olympiáda znovu v Evropě, navíc v místě, které velmi dobře znáte?
Myslím, že to je hodně pozitivní. V Cortině jsme byli už hodněkrát na Světových pohárech i mistrovství světa. Nebudeme muset letět, jen si trochu zajedeme autem. I z tréninkového pohledu to bude dobré a nebudeme tolik plýtvat energií. Nemáme tam tedy moc naježděno v technických disciplínách, ale určitě nám to pomůže.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třinec vs. Č. BudějoviceHokej - 45. kolo - 25. 1. 2026:Třinec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.33
  • 4.60
  • 11.00
Newcastle vs. Aston VillaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Newcastle vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 7.40
  • 3.60
  • 1.60
Crystal Palace vs. ChelseaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Crystal Palace vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 300.00
  • 70.00
  • -
Brentford vs. NottinghamFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Brentford vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.20
  • 3.10
  • 1.75
Litvínov vs. OlomoucHokej - 45. kolo - 25. 1. 2026:Litvínov vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.40
  • 4.20
  • 1.60
Kladno vs. LiberecHokej - 45. kolo - 25. 1. 2026:Kladno vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.70
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Shiffrinová po Špindlu: Speciální místo. A jestli se vrátím? Vypadá to tu fajn i na léto

Vítězka Mikaela Shiffrinová (vlevo) z USA a bronzová Emma Aicherová z Německa...

Po závodě s americkým týmem naběhli na cílovou plochu, udělali kolečko, rozkřičeli se a začali skákat. Ta radost byla nakažlivá. Přesně takhle si tento den představovala. Americká hvězda Mikaela...

25. ledna 2026  16:16

Krčmář uzavřel nejlepší desítku, v Novém Městě vládl hromadnému závodu Perrot

Aktualizujeme
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě.

Tři biatlonisté dokázali závod s hromadným startem v Novém Městě na Moravě odstřílet bez chyby a dva z nich výborná práce s malorážkou poslala na pódium. Poslední klání před olympijskými hrami ovládl...

25. ledna 2026  13:51,  aktualizováno  16:15

Biatlon ONLINE: Ženy uzavřou program v Novém Městě. V masáku zabojují dvě Češky

Sledujeme online
Ilona Plecháčová na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Zastávku biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě zakončí ženský hromadný závod na 12,5 kilometru. Ve Vysočina Areně budou bojovat také dvě Češky - Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová....

25. ledna 2026  16:14

Jílek bez hranic! Český mladík v olympijské generálce vyhrál i hromadný závod

Rychlobruslař Metoděj Jílek triumfuje v závodě s hromadným startem v Inzellu.

Na pěti i deseti kilometrech už se český devatenáctiletý mladík naplno etabloval jako favorit. Ale hromadný start? To je novinka! Metoděj Jílek v Inzellu poprvé v kariéře vládl i v něm a zapsal tak...

25. ledna 2026  16:06,  aktualizováno  16:13

ONLINE: Aston Villa vede na Newcastlu, Chelsea zvyšuje. Pak šlágr Arsenal - United

Sledujeme online
Fotbalisté Aston Villy se radují z gólu, který vstřelil Emiliano Buendía.

Než si diváci vychutnají večerní šlágr 23. kola anglické fotbalové Premier League, hraje od 15 hodin Newcastle se třetí Aston Villou, která se může dotáhnout zpět na druhé místo. V akci je také...

25. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  16:12

Prášky na spaní, česká parta i kouzelný kaučukovník. Pabiška o sedmnáctém Dakaru

V DUNÁCH. Motocyklový závodník David Pabiška i letos vyhrál na Dakaru...

Bez něj by snad Dakar z českého pohledu ani nebyl Dakarem. Motocyklový závodník David Pabiška jel letos slavnou pouštní rallye už po sedmnácté a znovu dokázal konkurovat mnohem mladším soupeřům.

25. ledna 2026  15:48

Wawrinkova rozlučka s Austrálií. Až skončí, přijdeme o skvělého člověka, říká Djokovič

Stan Wawrinka se loučí po svém posledním zápase na Australian Open.

V roce 2014 slavil v Melbourne svůj první grandslamový titul, ale stejně při otázce na nejoblíbenější zážitek z Australian Open nejde ve vzpomínkách tak daleko a raději odvětí: „Asi to bude zápas,...

25. ledna 2026  15:28

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

25. ledna 2026  15:18

ONLINE: Budějovice srovnávají s Třincem. Lídr čelí druhé Plzni, Kometa hostí Hradec

Sledujeme online
Hráči Českých Budějovic slaví gól proti Třinci.

Souboj prvních dvou týmů extraligové tabulky přitahuje největší pozornost v 45. kole hokejové soutěže. Lídr z Pardubic v něm od 17 hodin hostí Plzeň. Ve stejný čas startuje i bitva Komety s Hradcem....

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  15:16

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

25. ledna 2026  15:15

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Feller po dvou letech znovu slaví, v Kitzbühelu mu pomohly vyrovnané jízdy

Rakušan Manuel Feller slaví triumf ve slalomu v Kitzbühelu.

Slalom Světového poháru v Kitzbühelu vyhrál domácí lyžař Manuel Feller. V pohárovém seriálu triumfoval třiatřicetiletý Rakušan po dvou letech a připsal si sedmé vítězství. Druhý byl se ztrátou 35...

25. ledna 2026  15:12

Cyklokrosařka Zemanová zakončila Světový pohár životním druhým místem

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

Skvělá zpráva před mistrovstvím světa. Kristýna Zemanová nabírá famózní formu. Česká cyklokrosařka zajela na závěr světového poháru životní druhé místo v nizozemském Hoogerheide. Týden před světovým...

25. ledna 2026  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.