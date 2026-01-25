Shiffrinová po Špindlu: Speciální místo. A jestli se vrátím? Vypadá to tu fajn i na léto

„Vážně? Ani jsem tohle nevěděla. Překvapení. Nevím, co víc bych řekla,“ rozesmála se třicetiletá majitelka už 108 vítězství v elitním seriálu a 71 ve slalomu.
Vážně to tak je. Není trochu symbolické, že zrovna ve Špindlu, kde to všechno začalo?
Ano, je to poměrně speciální. A tohle je pro mě taky speciální místo, říkala jsem to už v sobotu. Vážně to tu je výjimečné. Jsem šťastná, že tenhle víkend končím s naprosto úžasnými pocity.
Světový pohár se ve Špindlu koná každé tři roky. Budete tu příště?
(dlouho přemýšlí) Aha... Možná, možná… Neřeknu ne, to je jasné. Vrátím se určitě, vypadá to tu jako fajn místo i na léto, takže jednou se rozhodně vrátím.
Co teď? Bude prostor na nějaké oslavy?
Vlastně ne. Hned večer odsud odjíždíme a míříme za přípravou na olympiádu. Oslavíme to nějak vnitřně (smích).
Psal vám už váš norský přítel a sjezdař Aleksander Aamodt Kilde?
Dobrá otázka. (bere mobil a dívá se) Jo, psal mi.
A co psal?
To není pro novináře! (smích)
Slavíte už devátý malý glóbus za slalom, máte na ně ještě doma místo?
Ještě jsem nevymyslela, kam ho dám, ale určitě na něj místo najdu.
Vyhrála jste všechno, co vás žene?
Motivujeme mě, že se snažím lyžovat rychleji. Ve slalomu jsem na výkonnostním limitu. V obřím slalomu ale cítím, že prostor na zlepšení pořád je. Tohle je pro mě ta největší motivace. Zkrátka vymýšlet, co ještě můžu udělat lépe, jak být ještě konzistentnější a silnější.
Vidíte prostor na zlepšení i ve slalomech speciál? Z osmi v aktuální sezoně jste nevyhrála jen jeden.
Myslím, že ještě nějaké místo je. Jen nevím, jak moc je velké. Každý den na tom ale na tréninku pracujeme, každou zatáčku se snažíme být rychlejší. Vždycky všechno může být lepší, ne? Teď je otázkou, jestli já mám tu schopnost být rychlejší. Snažíme se na to přijít.
Jste ráda, že se vám takhle daří zrovna před olympiádou?
Každý závod je jiný. Lyžuju velmi dobře a stabilně celou sezonu, což je skvělé. Na druhou stranu to znamená, že tlak a očekávání s olympiádou ještě rostou. Moje práce je soustředit se na své lyžování a nechat tahle očekávání stranou. Což může být samozřejmě těžké. Vím, jaká výzva mě čeká. Olympiáda bude na novém kopci, bude nový závod. Vyžaduje stoprocentní soustředění. Ale bude na ní určitě i spousta okamžiků, které budou úžasné a které si užiju.
Jste ráda, že po letech je olympiáda znovu v Evropě, navíc v místě, které velmi dobře znáte?
Myslím, že to je hodně pozitivní. V Cortině jsme byli už hodněkrát na Světových pohárech i mistrovství světa. Nebudeme muset letět, jen si trochu zajedeme autem. I z tréninkového pohledu to bude dobré a nebudeme tolik plýtvat energií. Nemáme tam tedy moc naježděno v technických disciplínách, ale určitě nám to pomůže.