Špindlerův Mlýn má zelenou. Na Shiffrinovou a spol. čeká dostatek sněhu

Ve čtvrtek komunikační kanály Mezinárodní lyžařské federace FIS informovaly: „Kontrola sjezdovky Světového poháru ve Špindlerově Mlýně proběhla úspěšně.“ Startu Američanky Mikaely Shiffrinové a spol. nic nebrání. Už jen týden zbývá do domácí lyžařské události zimy.
Kontrola sjezdovky před Světovým pohárem ve Špindlerově Mlýně

Ve čtvrtek do areálu ve Svatém Petru dorazila kontrola FIS s delegátem Wojciechem Gajewskim. Jde o standardní průběh před závody. Zkoumá se stav sjezdovky, připravenost, zabezpečení.

„Proběhla vizuální kontrola a na černé sjezdovce jsme v různých místech provedli několik kontrol vrstvy sněhu a její kompaktnosti vrtačkou,“ popsal ředitel závodu Petr Záhrobský ml.

Výsledky? Pozitivní, svah dostal zelenou!

Na trati aktuálně leží mezi 50 a 60 centimetry sněhu, v některých místech je vrstva násobně větší – až 120 cm.

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Kopci nevadí ani současné mrholení. „Mrholení je nepříjemné pro naše kolegy ze sekce infrastruktury, kteří staví tribuny a stany pro zázemí. Pro nás je ale přirozenou preparací, takže jsme za ni v těchto dnech naopak rádi,“ dodal Záhrobský mladší.

Kromě sněhové kontroly proběhla ve stejný den ve Špindlu i kontrola s kameramanem a zaměřovačem, při které si tým potvrdil definitivně šíři závodní sjezdovky, rozmístění bezpečnostních sítí, nafukovacích matrací a zabezpečení cílového prostoru.

Špindl? Vždycky měl výborný ohlas, říká Strachová. Dcerka po ní lyžařka nebude

„Kontrolou ze strany FIS jsme oficiálně prošli a teď už máme definitivně zelenou směrem k samotným závodům,“ usmál se ředitel závodu.

Trať je delší

Světový pohár se do Česka vrací po třech letech a pošesté v historii. V sobotu 24. ledna se ve Špindlu pojede obří slalom, v neděli slalom speciál. Pro specialistky na technické disciplíny jde o generálku na olympijské hry v Itálii.

Dorazí nejlepší lyžařka historie Shiffrinová, chybět nebude Martina Dubovská, svou účast stále zvažuje i slovenská hvězda Petra Vlhová, která se chce vrátit po zranění z ledna 2024.

Američanka Mikaela Shiffrinová mává fanouškům po vítězství ve slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Organizátoři se rozhodli trať o několik desítek metrů prodloužit a startovní budku umístí výš.

„V minulosti jsme měli jednu z nejkratších tratí ve Světovém poháru,“ vysvětlil Záhrobský mladší. „Zároveň to bude příjemnější i pro závodnice, jelikož budou startovat do mírnější pasáže. A i nám stavba startovního prostoru půjde snáze.“

Delší trať či nová tribuna Šárky Strachové. Špindl se chystá na Shiffrinovou a spol.

Pro diváky, kteří si chtějí během klání i zalyžovat, si pořadatelé přichystali novinku v podobě tribuny Šárky Strachové zhruba uprostřed svahu. Ochozy v cíli nesou jména legend Olgy Charvátové Křížové a Bohumíra Zemana.

Doprovodný program se rozběhne už v pátek odpoledne po oficiálních trénincích závodnic. Vstupenky jsou stále k dispozici na webu worldcupspindl.cz.

