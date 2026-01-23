Vlhová jako předjezdkyně? Nakonec ne. Fiedler o Špindlu: Svah sklízí pochvaly

„Pořád se něco řeší,“ říká Fiedler, zároveň sportovní ředitel úseku alpských disciplín. „Jde o velký stres, ale výsledek je perfektní. Při inspekci jsme od zástupců FIS dostali velkou pochvalu. I já jsem spokojený, není legrace pořádat takhle velkou akci.“
Kolik dní už pracujete na kopci?
Minimálně tři týdny, možná čtyři. Ostrý přípravný provoz jsme odstartovali prvního ledna, kdy jsme začali lít do sjezdovky vodu. Od té doby jedeme nonstop.
Kolik jste toho naspal?
Moc ne. Poslední dny spím tak tři, čtyři hodiny? Sice bych asi mohl spát víc, ale budím se v očekávání potíží, které přijdou.
Co vás nejvíc zaměstnává takto den dva před startem?
Jeli jsme přesně podle plánu, který jsme si řekli se šéfem tratí Světového poháru. Největší oříšek je nyní usadit dobrovolníky do správných pozic na svahu. Což je extrémně důležité. Ráno jsem k nim měl řeč: Právě sjezdovka je vidět do světa, pokud se na ní stane chyba, jako třeba když některý stahovač spadne před závodnicí, jde o strašný průšvih, který se nedá omluvit. Takže v pátek testujeme lidi na kopci, je důležité si všechny vyzkoušet
Co musí umět stahovač trati?
Musí umět především dobře lyžovat a mít nabroušené lyže, protože svah je jiný, než jsou běžně upravené sjezdovky. Je ledovatý, částečně hrbolatý, pokud člověk neumí lyžovat, nebo nemá dobře připravené lyže, tak se na něm neudrží. Nejlepší je, když jde o bývalé závodníky nebo trenéry.
Je třeba oproti rakouským střediskům nevýhoda, že se tu Světový pohár nekoná každý rok?
Trošičku to problém je, netočí se nám tu každý rok ti stejní lidé. Trošku jsme letos obměnili organizační strukturu a máme částečně nový tým. Neslo to s sebou samozřejmě výběr nových lidí. Nábor jsme měli otevřený, v databázi bylo zprvu 450 zájemců, z nichž jsme postupně selektovali. Nakonec jde o dvě stě osob.
Jak to vypadá s prodejem vstupenek?
Jsme na číslech z let 2019 a 2023. Čeká se mezi osmi a deseti tisíci návštěvníky na den.
Vždy sem míří spousta slovenských fanoušků. Ti se pochopitelně nejvíc těší na Petru Vlhovou, která ale letos nakonec startovat nebude. Bavil jste se s ní?
Petra tady ve Špindlu trénovala. Ladili jsme s trenérem možnost, že by třeba jela aspoň předjezd. Ale chce se připravit na olympiádu a každé vybočení z jejího optimálního programu, kdy může v klidu trénovat, jí ubere nějaký den v přípravě.
Takže ani jako předjezdkyně neklapne.
Kdyby šlo o závodnici na třicátém místě Světového poháru, tak si ho v klidu střihne. Ale Petra je úplná špička a musí si hlídat, na jakém je levelu, a co může ukázat ven. Nakonec k této možnosti bohužel nedošlo.
Jak vidíte její možný návrat na olympiádu?
Petra je bojovník. Nikdy není jednoduché vracet se po zranění, ale byl jsem za ní osobně na hotelu, mluvil jsem s ní a viděl, že je dobře naladěná, chce se vážně vrátit a na olympiádě startovat. Pokud jí to dovolí koleno, myslím, že bude konkurenceschopná s těmi nejlepšími.
Největším lákadlem je nyní Američanka Mikaela Shiffrinová.
Mikaela je určitě tahák. Když se lidí zeptáte na lyžaře, tak všichni znají ji, Marca Odermatta a možná ještě jedno dvě jména. Když nejede Petra, tak je Mikaela nesmírně důležitá. Těšíme se, co předvede.