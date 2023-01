Jak Špindlem zněla slovenština. Škoda, že jsem fanoušky nepotěšila, mrzelo Vlhovou

„Atmosféra je fantastická, tohle jsem fakt nečekal. Vidím tu skoro samé Slováky,“ žasne Peter Pramuka, který do Špindlu na závody Světového poháru lyžařek dorazil ve slovenském hokejovém dresu.

„Peťa je naše nejlepší sportovkyně. Kdysi zářil i Sagan, ale tomu se už moc nedaří. Takže na Slovensku chodíme na Vlhovou nebo na hokej.“

Fanoušek Peter Pramuka

V mrazivém krkonošském skiareálu jsou vedle slovenských vlajek k vidění i kulichy s nápisem PEŤA či nejrůznější transparenty. „Peťa si top!“ hlásí jeden z nich.

S vlajkami a frkačkami dorazili do Špindlu rovněž manželé Vicianovi s dcerami. „Přijeli jsme za Peťou. Je skvělé, že máme lyžařku, která patří k nejlepším na světě. Veronika Zuzulová byla výborná, ale Peťa je ještě lepší,“ říká Bibiana Vicianová, referentka na městském úřadě v Handlové.

Kvůli návštěvě Světového poháru si vzala pár dní dovolenou. A nelituje. S rodinou si zde stihla zalyžovat a večer posedět u piva. „Máte daleko lepší než u nás,“ přiznává, zatímco hlahol kolem ní se stupňuje. Na start 2. kola se totiž právě chystá právě Petra Vlhová. „Víte, my lyžařské závody hodně sledujeme v televizi, ale naživo je to úplně něco jiného.“

Bibiana Vicianová (vlevo) s dcerami a manželem přijeli z Handlové.

V záplavě slovenských vlajek se ty české ztrácí. Podobně to ve Špindlu vypadalo i na Světovém poháru v roce 2019. Jenže zatímco tehdy rozjásala Vlhová své krajany triumfem v obřím slalomu, tentokrát brala čtvrté a dvanácté místo.

Vím, že umím vyhrát

„Mrzí mě, že jsem nepředvedla lepší výsledek. Fanoušky jsem moc nepotěšila. Pokazila jsem to, udělala jsem spoustu chyb,“ povídala sedmadvacetiletá Vlhová zklamaně. „Lidé vytvořili úžasnou atmosféru. Slyšela jsem je až na start i během celé jízdy. Snad si to užili aspoň oni, já chci na tento víkend co nejdřív zapomenout.“

Přiznala, že se závodem protrápila. Že se celý víkend necítila dobře. „Teď si doma dva dny odpočinu, vůbec nebudu myslet na lyžování. A pak se začnu připravovat na mistrovství světa,“ vyhlíží šampionát, jenž se koná od 6. února ve francouzském Courchevelu.

S jakým cílem do Francie pojede? „Udělám maximum, abych bojovala o medaile. Ve sportu je možné všechno, vím, že umím vyhrát.“

Petra Vlhová po druhém kole slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Právě na mistrovství světa - v Aare 2019 - začala fanouškovská mánie kolem Petry Vlhové. Možná si vzpomínáte, jak zde Slovenka senzačně získala kompletní sadu medailí. Nyní už má úspěchů výrazně víc včetně celkového vítězství ve Světovém poháru v sezoně 2020/2021 či zlata z loňské olympiády v Pekingu. Naposledy slavila začátkem ledna, kdy ovládla večerní slalom ve Flachau.

Jenže nyní neprožívá ideální období. V Krkonoších působila unaveně, bez šťávy. „No co, tak Peťa tentokrát na stupních vítězů není, nevadí. My ji budeme fandit vždycky,“ dodává Bibiana Vicianová, zatímco smotává vlajku.



Stejně jako davy dalších fanoušků.



Tak dovidenia, Špindle!