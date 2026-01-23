Neúčast Vlhové? A jaký problém je rozpočtové provizorium? Šéf lyžařů o Špindlu

Tribuny pod sjezdovkou už stojí, od pondělí organizátoři instalují podél trati bezpečnostní sítě a dolaďují povrch. První závodnice už do Česka dorazily v pondělí, další přijíždějí od středy. A v sobotu to vypukne.
„Spím relativně dost,“ usměje se Trávníček. „Po zkušenostech z roku 2023 jsme vyšli vstříc úseku alpských disciplín a Světový pohár organizujeme vlastními silami. Šéfem organizačního týmu je Ladislav Forejtek (předseda úseku alpských disciplín), většinu agendy tedy řeší on. Ale i na nás padají některé problémy – největší je rozpočtové provizorium.“
Jak se vás dotýká?
Od Národní sportovní agentury (NSA) jsme získali statut mimořádné sportovní důležitosti. Jenže NSA kvůli provizoriu finanční prostředky na únor zatím neobdržela. V únorovém požadavku figuruje právě i Světový pohár ve Špindlu, což znamená, že nemáme na účtech peníze, abychom zaplatili faktury související s organizací.
O jakou částku jde?
Jde o dotační prostředky přesahující 50 milionů korun.
Jak významná je z pohledu celkového rozpočtu?
Celkově se rozpočet pohybuje okolo 100 až 110 milionů, takže zásadně. Máme štěstí na sníh, přistoupili jsme taky k některým ekonomickým opatřením a věříme, že náklady v rámci závěrečného vyúčtování mohou klesnout. Velký problém ale v současnosti je, že většina uzavřených smluv hovoří o tom, že platby předcházejí termínu poháru. Teď jsme proto pod výrazným tlakem dodavatelů, ať už jde o areál, hotely a další služby.
Co jednání s dodavateli?
Říkáme jim to upřímně a otevřeně. Samozřejmě na jejich tvářích nevidíte úsměvy, pro všechny jde o nepříjemnou situaci. Nicméně za rozpočtové provizorium nemůžu já ani svaz lyžařů. Podobné problémy řeší i další sportovní svazy. Jen pro nás je situace o to horší, že se nás chybějící finance dotýkají v rámci pořádání tak velké akce.
Nehrozí, že by dodavatelé smlouvy vypověděli?
Smlouvy na podobné případy myslí, spíš než vypovězení nám naúčtují penále. Snažíme se tlačit na NSA, aby se o tomto problému vědělo a vyřešil se co nejdřív.
Teď ho řešíte jak?
Sáhli jsme k dalším zdrojům. Jinými slovy jsme si další finanční prostředky půjčili, abychom mohli zaplatit nejpalčivější faktury. Konkrétní příklad – museli jsme uhradit třeba klimatickou pojistku, kdyby se závod neuskutečnil.
Jednáte s NSA ohledně termínu, kdy dotaci obdržíte?
Ne tak, jak bychom si přáli. Na půdě NSA došlo k personálním obměnám, vedením je aktuálně pověřený jen jeden člověk, Ivo Jebousek. Jeho možnosti jsou v rámci jednání směrem k vládě omezené. Vláda navíc dostala důvěru nedávno, ministři se teprve rozkoukávají a – jak to čtu já –, tak sport není nejvyšší prioritou dnešních dní. Věříme, že se o víkendu ve Špindlu objeví i politické špičky a bude prostor s nimi tuto problematiku diskutovat.
Konání Světového poháru ohrožené není?
Není. Jsme ve finální fázi příprav na realizaci obou závodních dní. Jedině, že by nastal katastrofický scénář typu mlha, silný vítr nebo něco takového. Ale předpověď naštěstí vypadá dobře. A těší mě ještě další věc. Že se uzavřel příběh Světového poháru v roce 2023.
Jak to myslíte?
Ohledně pořádání závodů Světového poháru v roce 2023 prováděla Policie ČR obsáhlé prověřování, které se mělo týkat údajného uplácení a nehospodárného vynakládání prostředků z dotace přidělené NSA. Celé prověřování Policie ČR v září 2025 ukončila a věc odložila. Po více než rok a půl trvajícím prověřování totiž konstatovala, že nezjistila nic, co by nasvědčovalo tomu, že se stal jakýkoli trestný čin. O tom, že v rámci organizace Světového poháru 2023 nedošlo k žádnému porušení zákonných norem a veškeré finanční prostředky byly využity efektivně a účelně, svědčí také závěry kontroly Národní sportovní agentury a nezávislá forenzní prověrka renomované auditorské společnosti KPMG. Což pro mě znamená čistý stůl.
Plánoval jste, že Světový pohár alpských lyžařek se do Česka bude vracet co tři roky. Platí to dál?
Po realitě vyúčtování letošního Světového poháru si řekneme, jak se postavíme k budoucí otázce organizace dalších. Což se týká i dalších sportů. Hlavní důvod je ekonomika. V následujících měsících uvidíme, jak se politická reprezentace postaví ke sportu. Alpské disciplíny jsou asi jediné, kde se dá dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Důvod je jednoduchý, ty totiž dostanou dotační podporu mimořádné důležitosti. Což znamená, že víme dopředu, jaké zdroje ze státních prostředků budeme mít.
Jiné disciplíny jsou na tom jak?
Víceméně všechny jiné akce jsou v režimu významné sportovní akce, při kterém se o finanční podpoře velmi často rozhoduje až po jejich skončení. Dám příklad: letos ve Špindlu připravujeme I Světový pohár ve snowboardingu. Jenže stále nevíme, jaké prostředky na něj budeme mít. Pokud nedostaneme ty, o které žádáme, tak se na 99 procent stane, že akce skončí v minusu.
Na podzim jste říkal, že v příštím roce plánujete návrat elitního seriálu běžců na lyžích do Nového Města. Je to i tento případ?
Běžecké lyžování stále platí. V jeho případě žádáme o statut mimořádné sportovní důležitosti. Ohledně tohoto poháru musíme počkat, jestli nás FIS zařadí do kalendáře, což se dozvíme někdy v dubnu nebo v květnu. Moje slova platí spíš v delším horizontu. Důležité je podle mě akce nedělat za každou cenu a dívat se hlavně na ekonomickou stránku.
Jak to vypadá s prodejem lístků na víkendové závody ve Špindlu?
Věřím, že tribuny budou zaplněné. Ale upřímně návštěva jako v roce 2023 nepřijde. Problém je, že se prolínáme s biatlonovým Světovým pohárem v Novém Městě a návštěvu dost výrazně ovlivní i neúčast Petry Vlhové.
Naposledy přijely tisíce slovenských fanoušků.
Naše ideální představa, že by před olympijskými hrami u nás absolvovala generálku, padla. V roce 2023 se zastoupení slovenských fanoušků mohlo blížit padesáti procentům. Sice se nám daří zvyšovat počty českých fanoušků i diváků z jiných zemí, ale absolutní čísla budou menší.
Už jste mluvil o březnovém snowboardovém Světovém poháru. Koná se rovněž ve Špindlu, jak moc je provázaný právě s tím v alpském lyžování?
Ambice jít do snowboardu byla zejména z důvodu požadavků FIS za dříve zrušené akce a díky možnosti synergického efektu. Jeden areál, jeden kopec, náklady na sníh se rozpustí do dvou akcí. Přišlo nám to jako dobrý nápad. Podmínky ve Špindlu jsou vážně dobré, věříme, že kopec zůstane v kondici.
A dál?
Jak skončí alpské lyžování, budeme diskutovat, co všechno můžeme využít z materiálu, ze služeb a zásob pro potřeby snowboardu. I s areálem je diskuze velmi konstruktivní. U snowboardingu doufáme, že uspějeme rovněž výsledkově. Budeme mít hodně zástupců, Zuzka Maděrová už stála na stupních. Uvidíme, jak se bude vyvíjet sezona Ester Ledecké. Kryje se jí sice s rychlostními disciplínami, ale naděje umírá poslední.