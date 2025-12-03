Delší trať či nová tribuna Šárky Strachové. Špindl se chystá na Shiffrinovou a spol.

„Sjezdovka je už bílá a skiareál spustil poměrně intenzivní zasněžování,“ informuje Petr Záhrobský mladší, ředitel závodů. „Zasněžování bude probíhat celý prosinec, pak přijdou na řady další úkony.“
Elitní slalomářky se do Česka vrací po třech letech a pošesté v historii.
V sobotu 24. ledna se ve Špindlu pojede obří slalom, v neděli slalom speciál.
Stejně jako v minulých letech se obě klání odehrají na černé sjezdovce ve Svatém Petru, svah nicméně doznal některých změn.
Organizátoři se rozhodli trať o několik desítek metrů prodloužit a startovní budku umístí výš. „V minulosti jsme měli jednu z nejkratších tratí ve Světovém poháru,“ vysvětluje Záhrobský mladší. „Zároveň to bude příjemnější i pro závodnice, jelikož budou startovat do mírnější pasáže. A i nám stavba startovního prostoru půjde snáze.“
Zbytek svahu je daný. Široký, přehledný, bezpečný, tak o něm hovoří slalomářky.
„Budeme se snažit připravit sjezdovku co nejlépe. Prolijeme ji pořádně vodou, aby držela i pro závodnice na konci startovní listiny a byla co nejférovější,“ plánuje ředitel závodů.
Zasněžování se protáhne takřka na celý prosinec. Organizátoři potřebují rovnoměrnou pokrývku nejen do výšky, ale i do šířky. Pravidla Mezinárodní lyžařské federace FIS udávají, že svah musí být široký aspoň čtyřicet metrů.
„Vyžaduje to čas, ale věřím, že všechno stihneme. Pak budeme kopec stahovat, zhutňovat. Dva týdny před závodem přijde na řadu finální preparace, kdy místo těžké techniky už půjdou do akce naši dobrovolníci nebo trenéři. V Česku máme hodně expertů, kteří se takto podílejí na pracích různě po světě,“ říká Záhrobský mladší.
Deset dní před startem ještě na místo dorazí zástupci FIS na kontrolu, zda má sjezdovka dostatek bílé pokrývky. Týden před kláním se začnou podél ní instalovat ochranné bariéry a plůtky.
Tou dobou už budou zároveň vrcholit i práce na zázemí pro sportovkyně, tribunách či prostorech pro fanoušky. „Práce na veškerém zázemí začnou jedenáctého ledna,“ upřesňuje Záhrobský. „Zapojí se taky zhruba dvě stovky dobrovolníků. Jejich nábor jsme spustili už v létě, přihlásili se jich stovky a nyní s nimi komunikujeme a vybíráme pro ně různé činnosti.“
Nová tribuna přímo pro lyžaře
Vedle prací na svahu zároveň organizátoři dolaďují doprovodný program a aktivity pro návštěvníky. Na ty, kteří si chtějí kromě sledování profesionálek i sami zalyžovat, čeká novinka v podobě tribuny přímo vedle trati, která ponese jméno Šárky Strachové.
„Chtěli jsme závod přiblížit i lyžujícím divákům. Dostanou se na ni z červené sjezdovky. Mohou tak lyžovat, podívat se na první kolo, pak zase lyžovat a přijet na druhé,“ říká Ladislav Forejtek, předseda organizačního výboru a zároveň úseku alpských disciplín lyžařského svazu.
V cíli budou další dvě tribuny, jedna z nich nese jméno Olgy Charvátové-Křížové, druhá Bohumíra Zemana. Lidé mohou kupovat i místa na stání. Vstupenek je stále dostatek, zájemci si je mohou pořídit prostřednictvím oficiálních webových stránek.
Pro specialistky na točivé disciplíny půjde o generálku na olympijské hry v Itálii, proto organizátoři čekají silné obsazení. „Podle předběžných přihlášek pojede kompletní špička včetně Mikaely Shiffrinové,“ říká Forejtek. „Naší hlavní domácí hvězdou bude Martina Dubovská. Šanci dostanou i další děvčata, máme totiž kvótu šesti míst.“
Nejen závody by se ale lidé měli bavit. Děti by mohl nalákat vlčí maskot Hank. Už v pátek po uzavření sjezdovek budou moci příznivci zavítat do vesničky se stánky, poslechnout si živá hudební vystoupení a zároveň si zasoutěžit třeba o VIP vstupenky.
V sobotu mezi koly obřího slalomu proběhne autogramiáda nejen osobností ze světa sportu, večer po závodech pak následuje koncert ještě blíže nespecifikovaného známého interpreta, slavnostní vyhlášení vítězek úvodního dne či losování startovních čísel pro slalom speciál. V neděli mezi koly zahrají mladí hudebníci.
Doprovodný program se ponese i v duchu podpory lyžařky Terezy Nové, která se zotavuje po těžkém úrazu hlavy z lednového pádu v německém Garmisch-Partenkirchenu. Organizátoři plánují darovat částku odpovídající pěti procentům z prodaných vstupenek na sbírku Postavme Terku zpět na nohy!
„Pokud vyjde počasí, tak věřím, že pro diváky půjde o skvělý nejen sportovní, ale i kulturní zážitek,“ věří Forejtek.