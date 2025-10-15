V Krkonoších ženy absolvují v sobotu 24. ledna obří slalom, o den později slalom speciál.
Elitní seriál se na toto místo vrací po třech letech a po šesté v historii. Pro lyžařky zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku před olympijskými hrami v Milánu a Cortině. Proto se čeká nabité startovní pole.
„Máme velmi příhodný termín,“ pochvaluje si ředitel trati a zároveň sportovní ředitel úseku alpských disciplín Jan Fiedler. „Předpokládám, že budou na startu všechny světové hvězdy včetně Mikaely Shiffrinové, Lary Gutové-Behramiové. Doufám, že uvidíme i Slovenku Petru Vlhovou. Pro náš podnik má velký význam, jak si pamatujeme, tak Češi se Slováky umí vytvořit pořádnou atmosféru.“
Největší domácí nadějí bude Martina Dubovská. Reprezentace může na start obou disciplín vyslat až šest závodnic, záleží ale na jejich postavení ve světovém rankingu. „Pro slalom bychom mohli kvótu naplnit celou,“ počítá Fiedler.
Kontrola FIS už byla na místě
Přípravy se naplno rozběhly v březnu.
Mezinárodní lyžařská federace FIS tehdy potvrdila zařazení zastávky do kalendáře, lyžařský svaz se rozhodl, že celou akci uspořádá ve své gesci a vytvořil organizační výbor. Předsedá mu Ladislav Forejtek, šéf úseku alpských disciplín. Ředitelem klání je Petr Záhrobský mladší.
„Tým postupně bobtnal a začali jsme naplno s přípravou,“ popisuje Forejtek. „V létě pak u nás byla delegace FIS na kontrolu. Všechno si prošli a zjišťovali, co jsme ještě povinní dodělat.“
Za FIS v ní byl například ředitel Světového poháru v alpském lyžování žen Peter Gerdol, s ním dorazili taky šéf tratí pro technické disciplíny Markus Mayr či šéf cílového prostoru Andreas Krönner. Během dvou dní si nejprve prohlédli hotely, kde by závodnice mohly být ubytované, místa pro schůze nebo závodní kancelář.
Druhý den pokračovali na sjezdovce: prošli ji od startu do cíle a řekli si, kde přesně budou startovní brány, mezičasy a jak bude trať zabezpečená.
„Zároveň, než se podepíše oficiální smlouva o pořadatelství, chtějí doložit určité stupně připravenosti. Abychom měli vysílatele, kdo bude řešit média, ubytování a podobně. Tohle jsme během léta vysoutěžili,“ dodává Forejtek.
Na konci září Forejtek s Fiedlerem zamířili na kongres FIS do Curychu, na němž detailněji představili zastávku týmům. Kde budou bydlet, kde budou servisní buňky, kde se trénuje a další organizační věci. Zároveň oficiálně podepsali smlouvu o pořádání.
Další z mnoha bodů splněn.
Část výtěžku na podporu Nové
Letí to. Dnes už do startu zbývá jen sto dní.
„V tuhle chvíli už nervozita stoupá,“ usměje se Forejtek. „Máme harmonogram a podle něj jedeme. Tím, že máme státní peníze od Národní sportovní agentury, tak jsme všechno soutěžili. Díky tomu jsme nicméně získali velmi dobré ceny a na některých položkách jsme oproti roku 2023 hodně ušetřili. Teď jednáme s výherci, děláme obchůzky na místě. Třeba minulý pátek jsme jich měli hned několik. Ladíme detaily: příjezdy, dopravu, zvuk, pódia, oplocení, toalety, kontejnery, ale i bezpečnost a únikové plány.“
Výraznou porci času jim zabere dopravní projekt. Ubytovací a parkovací kapacita ve Špindlerově Mlýně je pro diváky omezená, zajišťují proto kyvadlovou dopravu z Vrchlabí. Autobusy chtějí do areálu dopravit až šest nebo sedm tisíc návštěvníků.
„Vymýšlíme, aby to pro ně bylo komfortní. Aby se jim vyplatilo zůstat ve Vrchlabí a nechat se přivést námi, než zoufale hledat místa ve Špindlu,“ říká šéf organizačního výboru.
Fanoušků opět čekají hodně. Stejně jako v roce 2023 by se návštěva za oba dny mohla pohybovat kolem dvaceti tisíc.
„V tuto chvíli máme prodaných zhruba 2500 vstupenek. Na tribuny prodáváme zatím jenom balíčky na oba dny, na stání i na jednotlivé dny,“ popisuje Forejtek. Vstupenky jsou k dispozici na oficiálních stránkách Světového poháru.
Oproti minulým ročníkům kapacitu tribun navýšili, vejde se na ně kolem 3500 příznivců. Přibude i jedna nová uprostřed kopce. „Tím jsme závody lépe zpřístupnili lyžařům, kteří se na ni dostanou přímo ze sjezdovek. Ráno mohou lyžovat, pak sledovat první kolo, lyžovat dál a zase dorazit na druhou část.“
Nicméně i návštěvnicí, kteří dorazí jen v botách, by se měli celý den zabavit. Organizátoři už nyní plánují doprovodný program, koncerty.
Začne se už v pátek, kdy jsou na místě oficiální tréninky. „Chceme, aby pátek pro nás byla i taková generálka. Jak funguje občerstvení nebo doprava. Lidé si zalyžují, až dojezdí vleky, začne u nás pro hory tradiční apréss ski,“ říká Forejtek.
Doprovodný program se bude konat i na podporu Terezy Nové, která při tréninku na sjezd v Garmisch-Partenkirchenu utrpěla vážné poranění hlavy a několik týdnů byla v umělém spánku. Nedávno podstoupila v Motole další ze série operací a pokračuje v rehabilitaci.
K respektu k ní ji svaz nadále uvádí jako členku reprezentace, ve veřejné sbírce na léčbu se vybralo už dva miliony korun a organizátoři Špindlu pět procent z výtěžku ze vstupného věnují na její podporu.
„Věříme, že se vrátí do normální života a bude se moci třeba postavit i na lyže,“ zadoufá Fiedler.
Světový pohár by jí k tomu mohl trochu dopomoci.