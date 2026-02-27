Ledecká nastoupila do startovní brány už s číslem dva a se skvělou bilancí z tréninků – první a čtvrté místo. Závodní jízdu pojala o poznání agresivněji než první na startu Marte Monsenová. Díky tomu měla už v půlce trati na Norku náskok téměř sekundy a půl.
Sjezd žen v Soldeu
Podrobná reportáž
Při svém teprve druhém sjezdu v Soldeu zvládla Ledecká jízdu bez chyb, na druhém měřeném úseku dosáhla dokonce druhé nejvyšší rychlosti ze všech závodnic.
Do cíle dorazila v čase 1:32,89 a výkon Monsenové zlepšila o 2,84 sekundy. Na startu v té chvíli stále bylo 51 závodnic a Ledecké nezbývalo než čekat, na co jí bude povedená jízda stačit.
Na medailových příčkách nakonec vydržela jen chvíli, hned tři z následujících čtyř soupeřek zvládly sjezd lépe.
Především Švýcarka Corinne Suterová se startovním číslem čtyři předvedla skvělý výkon. V první půlce trati byla jasně nejlepší a drobné zaváhání ve čtvrtém sektoru dokázala před cílem ještě smazat a upevnit svou pozici na prvním místě. Její čas 1:31,62 už žádná ze soupeřek nedokázala překonat.
Nepodařilo se to ani čerstvé olympijské šampionce ze sjezdu Breezy Johnsonové – Američanka skončila s odstupem šesti desetin sekundy pátá.
Nováková v pátek nenavázala na svá povedená vystoupení z olympijských her, kde skončila 25. ve sjezdu a 14. v super-G. Při svém teprve čtvrtém startu ve Světovém poháru zajela čas 1:35,82 a obsadila až 43. příčku.
|
Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Bolest zvládám těžko, přiznává Vonnová
Ve světle děsivého pádu Američanky Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu postrašily fanoušky i soupeřky karamboly Janine Schmittové, Haley Cutlerové a Inni Wembstadové. Švýcarka, Američanka i Norka ale naštěstí po pádu zvládly dojet do cíle po svých.
Světový pohár ve sjezdovém lyžování
Soldeu (Andorra)
Ženy - sjezd: 1. Suterová (Švýc.) 1:31,62, 2. Ortliebová (Rak.) -0,11, 3. Goggiaová (It.) -0,24, 4. Aicherová (Něm.) -0,53, 5. Johnsonová (USA) -0,61, 6. Hütterová (Rak.) 0,62, ...10. Ledecká -1,27, 43. Nováková (obě ČR) -4,20.
Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Vonnová (USA) 400, 2. Aicherová 306, 3. Weidleová-Winkelmannová (obě Něm.) 256, 4. Goggiaová 240, 5. Pirovanová (obě It.) 236, 6. Johnsonová 223, ...15. Ledecká 130.
Průběžné pořadí SP (po 25 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 734, 4. Goggiaová 646, 5. Moltzanová (USA) 614, 6. Hectorová (Švéd.) 597, ...23. Ledecká 260, 111. Dubovská (ČR) 10.