Ledecká desátá ve sjezdu. Prvnímu závodu po olympiádě kralovala v Soldeu Suterová

Autor:
  10:50aktualizováno  12:45
Lyžařky mají za sebou první závod Světového poháru po olympijských hrách. V andorrském Soldeu absolvovaly v pátek sjezd. Ester Ledecká skončila na desátém místě, druhá česká závodnice na startu Barbora Nováková obsadila 43. příčku. Čtvrté kariérní vítězství v pohárovém sjezdu získala Švýcarka Corinne Suterová, o 11 setin sekundy za ni zaostala Rakušanka Nina Ortliebová. Třetí místo bere Italka Sofia Goggiová, která na Suterovou ztratila 24 setin.
Ester Ledecká na trati sjezdu v Soldeu.

Ester Ledecká na trati sjezdu v Soldeu. | foto: AP

Nina Ortliebová na trati sjezdu v Soldeu.
Corinne Suterová na trati sjezdu v Soldeu.
Breezy Johnsonová v cíli sjezdu v Soldeu.
Corinne Suterová v cíli sjezdu v Soldeu.
6 fotografií

Ledecká nastoupila do startovní brány už s číslem dva a se skvělou bilancí z tréninků – první a čtvrté místo. Závodní jízdu pojala o poznání agresivněji než první na startu Marte Monsenová. Díky tomu měla už v půlce trati na Norku náskok téměř sekundy a půl.

Sjezd žen v Soldeu

Podrobná reportáž

Při svém teprve druhém sjezdu v Soldeu zvládla Ledecká jízdu bez chyb, na druhém měřeném úseku dosáhla dokonce druhé nejvyšší rychlosti ze všech závodnic.

Do cíle dorazila v čase 1:32,89 a výkon Monsenové zlepšila o 2,84 sekundy. Na startu v té chvíli stále bylo 51 závodnic a Ledecké nezbývalo než čekat, na co jí bude povedená jízda stačit.

Na medailových příčkách nakonec vydržela jen chvíli, hned tři z následujících čtyř soupeřek zvládly sjezd lépe.

Corinne Suterová na trati sjezdu v Soldeu.

Především Švýcarka Corinne Suterová se startovním číslem čtyři předvedla skvělý výkon. V první půlce trati byla jasně nejlepší a drobné zaváhání ve čtvrtém sektoru dokázala před cílem ještě smazat a upevnit svou pozici na prvním místě. Její čas 1:31,62 už žádná ze soupeřek nedokázala překonat.

Nepodařilo se to ani čerstvé olympijské šampionce ze sjezdu Breezy Johnsonové – Američanka skončila s odstupem šesti desetin sekundy pátá.

Nováková v pátek nenavázala na svá povedená vystoupení z olympijských her, kde skončila 25. ve sjezdu a 14. v super-G. Při svém teprve čtvrtém startu ve Světovém poháru zajela čas 1:35,82 a obsadila až 43. příčku.

Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Bolest zvládám těžko, přiznává Vonnová

Ve světle děsivého pádu Američanky Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu postrašily fanoušky i soupeřky karamboly Janine Schmittové, Haley Cutlerové a Inni Wembstadové. Švýcarka, Američanka i Norka ale naštěstí po pádu zvládly dojet do cíle po svých.

Světový pohár ve sjezdovém lyžování

Soldeu (Andorra)

Ženy - sjezd: 1. Suterová (Švýc.) 1:31,62, 2. Ortliebová (Rak.) -0,11, 3. Goggiaová (It.) -0,24, 4. Aicherová (Něm.) -0,53, 5. Johnsonová (USA) -0,61, 6. Hütterová (Rak.) 0,62, ...10. Ledecká -1,27, 43. Nováková (obě ČR) -4,20.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Vonnová (USA) 400, 2. Aicherová 306, 3. Weidleová-Winkelmannová (obě Něm.) 256, 4. Goggiaová 240, 5. Pirovanová (obě It.) 236, 6. Johnsonová 223, ...15. Ledecká 130.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 734, 4. Goggiaová 646, 5. Moltzanová (USA) 614, 6. Hectorová (Švéd.) 597, ...23. Ledecká 260, 111. Dubovská (ČR) 10.

27. 2. 2026 11:00
Sjezd žen :
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Mrva vs. PirosTenis - - 27. 2. 2026:Mrva vs. Piros //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 2:3
  • 20.00
  • -
  • 1.01
Auger-Aliassime vs. MedveděvTenis - - 27. 2. 2026:Auger-Aliassime vs. Medveděv //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.11
  • -
  • 1.73
Rubljov vs. GriekspoorTenis - - 27. 2. 2026:Rubljov vs. Griekspoor //www.idnes.cz/sport
27. 2. 16:00
  • 1.38
  • -
  • 3.22
Jihlava vs. Artis BrnoFotbal - 17. kolo - 27. 2. 2026:Jihlava vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
27. 2. 17:00
  • 3.38
  • 3.48
  • 1.99
Vítkovice vs. Č. BudějoviceHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Vítkovice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
27. 2. 17:30
  • 2.03
  • 4.15
  • 3.05
Ml. Boleslav vs. LiberecHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Ml. Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
27. 2. 17:30
  • 2.59
  • 4.08
  • 2.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30,  aktualizováno  13:58

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea,...

27. února 2026  12:28,  aktualizováno  13:16

Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat

Martin Nečas, útočník Colorada, se snaží tečovat puk před brankou Minnesoty.

Zase vyčníval, podobně jako na olympijském turnaji. V NHL útočí na osobní maxima, je pouze otázkou času, kdy je překoná. Martin Nečas pouze mírnil porážku 2:5 s Minnesotou, z hokejistů Colorada se...

27. února 2026  13:10

Hujerovi, zlato! Rovnou tři pro klan Chotěborských z házenkářského 2finále?

Házenkářský klan Chotěborských, uprostřed reprezentant Pavel, vpravo maminka...

Prosím vás, kam až sahají Hujerovi? Tedy pardon, Chotěborští! Kdyby moderátor při dvojfinále sobotního házenkářského poháru položil tuto filmovou otázku, zvedl by se v hale les rukou stejně jako při...

27. února 2026  13:04

Koho do osmifinále? Sparta i Olomouc se dozví soupeře v Konferenční lize

Aktualizujeme
Fotbalisté Olomouce oslavují úvodní branku v odvetném utkání Konferenční ligy...

Na výběr je vždy z dvojice. Sparťanští fotbalisté společně se Sigmou Olomouc čekají na soupeře v osmifinále Konferenční ligy. Losování nejlepších šestnácti týmů evropské pohárové soutěže číslo tři...

27. února 2026  13:02

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

27. února 2026  12:56

Ledecká desátá ve sjezdu. Prvnímu závodu po olympiádě kralovala v Soldeu Suterová

Ester Ledecká na trati sjezdu v Soldeu.

Lyžařky mají za sebou první závod Světového poháru po olympijských hrách. V andorrském Soldeu absolvovaly v pátek sjezd. Ester Ledecká skončila na desátém místě, druhá česká závodnice na startu...

27. února 2026  10:50,  aktualizováno  12:45

Bolesti přetrvávají. Olympijská šampionka Brignoneová zvažuje konec kariéry

Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)

Italská lyžařka Federica Brignoneová kvůli přetrvávajícím následkům vážného zranění zvažuje konec kariéry. Vítězka super-G a obřího slalomu z nedávné olympiády v Miláně a Cortině d’Ampezzo to uvedla...

27. února 2026  12:19

Pan Asistent. A nejen to. Pavlík o roce v USK, brněnských přích i posouvání hráčů

Premium
Jan Pavlík sledujte trénink české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku V současnosti je asistentem na třetí. Na klubové úrovni je v Brně k ruce Martinu Vaňkovi, u mužské reprezentace na něj spoléhá Luboš Bartoň. A doma má Jan Pavlík tři syny – dva z nich si stejně jako...

27. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nadal se pochlubil debutem svého syna na lyžích a prosí Vonnovou o radu

Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal si s rodinou užívá zimní...

Rafael Nadal si po konci profesionální kariéry užívá radosti rodinného života. Místo boje o každý míč teď řeší první lyžařské oblouky svého potomka. Během pobytu ve španělských Pyrenejích vzal bývalý...

27. února 2026  11:45

Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Na chvíli se české naděje propadly, během dvaceti minut pak zase strmě vylétly jako splašené akcie. Vypadnutí plzeňských fotbalistů s Panathinaikosem z Řecka, přímým soupeřem o nejlepší desítku v...

27. února 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.