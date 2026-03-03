Světový pohár se ve Špindlerově Mlýně jede jako jednodenní podnik v sobotu 7.3. Už v pátek se koná slavnostní zahájení (17:30) a losování startovních čísel (18:30) za účasti nejlepších závodníků a závodnic před prodejnou Summit-Sport Boutique v centru města.
Paralelní slalom SP ve Špindlerově Mlýně 2026
|Den
|Čas
|Disciplína
|Výsledek
|Sobota 7. 3. 2026
|9:00
|Paralelní slalom – kvalifikace
|Sobota 7. 3. 2026
|13:00
|Paralelní slalom – vyřazovací jízdy
Hvězdy Světového poháru ve Špindlu
Do Špindlerova Mlýna dorazí i světová špička alpského snowboardingu. Diváci se mohou v Krkonoších těšit na souboje Maděrové s její finálovou soupeřkou z olympijského závodu Sabine Payerovou z Rakouska či bronzovou medailistkou Lucií Dalmassovou z Itálie. Přihlášena je mimo jiné i vedoucí žena průběžného hodnocení Světového poháru Cubaki Mikiová z Japonska
V mužské kategorii ční trio nejlepších z her v Itálii – Benjamin Karl z Rakouska, Korejec Kim Sang-kjom a Bulhar Tervel Zamfirov. Chybět nemají ani lídr seriálu Aaron March či další Ital Maurizio Bormolini, který vede hodnocení paralelního slalomu.
Čeští závodníci na SP ve Špindlerově Mlýně 2026
Domácí fanoušci se můžou těšit na překvapivou olympijskou vítězku Zuzanu Maděrovou. V nominaci jsou i Adéla Keclíková, Linda Jechová, Emma Maya Marešová a Hana Otipková. Největší česká hvězda Ester Ledecká dává v této sezoně přednost Světovému poháru v Alpském lyžování a čeká ji sjezd a superobří slalom v italském středisku Val di Fassa.
Mezi muži budou v českých barvách na startu Kryštof Minárik, Adam Počinek, Filip Mareš, Ondřej Tulach a Aleš Urban.
Kde sledovat závody SP ve Špindlerově Mlýně?
Závody ve snowboardingu ve Špindlerově Mlýně můžete sledovat na stanici ČT sport případně prostřednictvím webové platformy ČT sport Plus.
Vstupenky na SP ve Špindlerově Mlýně 2026
Vstupenky na závody v paralelním slalomu ve Špindlerově Mlýně jsou v prodeji za velmi přátelskou cenu 250 Kč. Do 26. února je bylo možné pořídit dokonce o 100 Kč levněji. Zakoupit je můžete ZDE. Děti do 100 cm mají vstup zdarma v doprovodu dospělé osoby.