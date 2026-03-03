SP ve snowboardingu Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

  7:57
Světový pohár ve snowboardingu poprvé míří do Špindlerova Mlýna. V areálu Svatý Petr se uskuteční závody paralelního slalomu mužů a žen, které patří mezi nejatraktivnější disciplíny zimní sezony. Na startu se představí světová špička včetně olympijské vítězky Zuzany Maděrové. Které hvězdy dorazí, kde závody sledovat a kde koupit vstupenky? Odpovědi najdete v našem textu.

Zuzana Maděrová při cestě za svou zlatou olympijskou medailí. | foto: AP

Světový pohár se ve Špindlerově Mlýně jede jako jednodenní podnik v sobotu 7.3. Už v pátek se koná slavnostní zahájení (17:30) a losování startovních čísel (18:30) za účasti nejlepších závodníků a závodnic před prodejnou Summit-Sport Boutique v centru města.

Paralelní slalom SP ve Špindlerově Mlýně 2026

DenČasDisciplínaVýsledek
Sobota 7. 3. 20269:00Paralelní slalom – kvalifikace
Sobota 7. 3. 202613:00Paralelní slalom – vyřazovací jízdy

Hvězdy Světového poháru ve Špindlu

Do Špindlerova Mlýna dorazí i světová špička alpského snowboardingu. Diváci se mohou v Krkonoších těšit na souboje Maděrové s její finálovou soupeřkou z olympijského závodu Sabine Payerovou z Rakouska či bronzovou medailistkou Lucií Dalmassovou z Itálie. Přihlášena je mimo jiné i vedoucí žena průběžného hodnocení Světového poháru Cubaki Mikiová z Japonska

Rakušanka Sabine Payerová v kvalifikaci paralelního obřího slalomu snowboardistek.

V mužské kategorii ční trio nejlepších z her v Itálii – Benjamin Karl z Rakouska, Korejec Kim Sang-kjom a Bulhar Tervel Zamfirov. Chybět nemají ani lídr seriálu Aaron March či další Ital Maurizio Bormolini, který vede hodnocení paralelního slalomu.

Čeští závodníci na SP ve Špindlerově Mlýně 2026

Domácí fanoušci se můžou těšit na překvapivou olympijskou vítězku Zuzanu Maděrovou. V nominaci jsou i Adéla Keclíková, Linda Jechová, Emma Maya Marešová a Hana Otipková. Největší česká hvězda Ester Ledecká dává v této sezoně přednost Světovému poháru v Alpském lyžování a čeká ji sjezd a superobří slalom v italském středisku Val di Fassa.

Zuzana Maděrová jela paralelní obří slalom na snowboardu. (8. února 2026)

Mezi muži budou v českých barvách na startu Kryštof Minárik, Adam Počinek, Filip Mareš, Ondřej Tulach a Aleš Urban.

Kde sledovat závody SP ve Špindlerově Mlýně?

Závody ve snowboardingu ve Špindlerově Mlýně můžete sledovat na stanici ČT sport případně prostřednictvím webové platformy ČT sport Plus.

Vstupenky na SP ve Špindlerově Mlýně 2026

Vstupenky na závody v paralelním slalomu ve Špindlerově Mlýně jsou v prodeji za velmi přátelskou cenu 250 Kč. Do 26. února je bylo možné pořídit dokonce o 100 Kč levněji. Zakoupit je můžete ZDE. Děti do 100 cm mají vstup zdarma v doprovodu dospělé osoby.

Výsledky

