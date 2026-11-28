Třiadvacetiletá česká reprezentantka měla velké problémy už v prvním vyřazovacím kole s Li Ťia-chuej. Čínská soupeřka v úvodu trati spadla a favorizovaná Maděrová si jela pro snadný postup, ale pak ve spodní části rovněž zůstala na zemi. Když se zvedla, Li Ťia-chuej už se řítila dolů. Maděrová sice na ploché pasáži po pádu zdaleka nenabrala takovou rychlost, ale v cíli byla o čtyři setiny sekundy dříve.
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Pro čtvrtfinále si vybrala červenou místo modré dráhy a tentokrát svedla vyrovnaný souboj s bronzovou medailistkou z MS 2025 Dekkerovou. Byla o šest setin pomalejší a do boje o medaile se nedostala. Jako vítězka kvalifikace byla celkově klasifikovaná na páté pozici.
Přemožitelka Maděrové Dekkerová se dostala až do finále, v němž prohrála o 36 setin s Dalmassovou. Třetí skončila Ruska Sofija Nadyršinová. V mužském finále Caviezel navzdory velké chybě v první polovině trati porazil o dvě desetiny dvojnásobného olympijského vítěze Benjamina Karla z Rakouska. Bronz získal další Rakušan Andreas Promegger.
Ze čtveřice českých reprezentantů Maděrová uspěla v kvalifikaci jako jediná. Adéla Keclíková a Adam Počinek byli diskvalifikováni, Kryštof Minárik obsadil 33. místo.
Úvodní závod Světového poháru ve snowboardingu ve Snow Ruyi (Čína)
paralelní obří slalom:
Muži: 1. Caviezel (Švýc.), 2. Karl, 3. Prommegger (oba Rak.), ...v kvalifikaci 33. Minárik, Počinek (oba ČR) diskvalifikován.
Ženy: 1. Dalmassová (It.), 2. Dekkerová (Niz.), 3. Nadyršinová (Rus.), ...5. Maděrová, v kvalifikaci Keclíková (obě ČR) diskvalifikována.