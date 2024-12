Maděrová v obřím slalomu snowboardistek mezi elitou. V Cortině byla šestá

SP ve snowboardingu v Cortině d’Ampezzo (Itálie) Paralelní obří slalom Muži: 1. Bagozza, 2. March (oba It.), 3. Payer (Rak.), ...v kvalifikaci 22. Minárik, 48. Počinek (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Mastnak (Slovin.) 290, 2. Bagozza 303, 3. Bormolini (It.) 266, ...31. Minárik 34. Ženy: 1. Payerová (Rak.), 2. Krolová-Walasová (Pol.), 3. Corattiová (It.), ...6. Maděrová, v kvalifikaci 36. Keclíková, 37. Šonková (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Mikiová (Jap.) 410, 2. Payerová 390, 3. Krolová-Walasová 322, ...11. Ledecká (ČR) 150, 18. Maděrová 82, 35. Keclíková 9, 37. Šonková 8.