Adamczyková byla v Cortině sedmá v kvalifikaci, postupují i Houser a Choura

Další čeští zástupci v Itálii neuspěli, v kvalifikaci, která byla kvůli špatné předpovědi počasí přesunuta ze soboty, skončili Jan Kubičík a Karolína Hrůšová.

Bývalá olympijská vítězka a úřadující mistryně světa Adamczyková, která na minulé zastávce SP v Sierra Nevadě vybojovala druhé místo a ve druhém závodě skončila po pádu ve čtvrtfinále, si v Itálii postup zajistila už v prvním kole kvalifikace. Za nejrychlejší Britkou Charlotte Bankesovou zaostala o 95 setin.

„Trať je tady sice lehká, ale rozbitá, hlavně některé nájezdy na boule. Byla to dobrá jízda, ale v tréninku jsem měla lepší. Ztrátu jsem měla docela velkou na tak krátké trati,“ zhodnotila kvalifikaci v tiskové zprávě Adamczyková.

Jako sedmý se hned z prvního kola kvalifikoval i Houser, jenž před týdnem ve Španělsku vybojoval životní sedmé místo. Choura postoupil z druhé jízdy z 28. pozice.

„Bylo to trochu zrychlené, kvůli počasí nám přehodili tréninkový den a kvalifikaci do jednoho dne. Trápily mě bolesti zad, ale s fyzioterapeutem jsme zapracovali a dnes jsem o tom nevěděl. Vyšlo to hned z první kvalifikační jízdy, což jsem rád, protože podmínky byly složité, hodně se měnily,“ konstatoval Houser.

Nepříznivé počasí má provázet i sobotní závod. Podle předpovědi bude celé dopoledne pršet, vyřazovací jízdy jsou na programu od 18:30.