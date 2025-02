Nejlepší závod sezony. Snowboardcrossař Houser se v Cortině blýskl čtvrtým místem

Díky druhému nejlepšímu výsledku kariéry se Houser v průběžném hodnocení SP posunul na 15. místo. Druhý český reprezentant Kryštof Choura, který v Cortině uspěl v kvalifikaci, vypadl v osmifinále poté, co ho zbrzdil pád soupeře. Ve své rozjížďce byl třetí a je klasifikován na konečném 24. místě.

Sedmnáctiletá Karolína Hrůšová v Itálii nenavázala na vydařené závody z Číny. Po první kvalifikační jízdě byla na nepostupovém 19. místě a do druhé už kvůli nemoci nenastoupila. V kvalifikaci skončili i Matyáš Turinský a Jan Kubičík, který nedojel kvůli výronu v kotníku.

Houser, který kvalifikací prošel jako předposlední, postoupil z osmifinálové jízdy ze druhého místa a druhou pozici si poté pohlídal i ve čtvrtfinále. Semifinále, v němž dva z jeho soupeřů spadli, dokonce ovládl a postoupil do velkého finále.

„Povedlo se mi dostat do finále z 31. místa v kvalifikaci, což je super. Ježdění sice bylo s chybami, ale udržel jsem svůj standard na startech, takže tam už mi tolik neujížděli,“ komentoval vyřazovací jízdy v nahrávce pro média Houser.

Ve finále dlouho bojoval o třetí místo, nakonec ale na soupeře nestačil. „Ve finále už to bylo hodně vyrovnané. Do druhé zatáčky jsem šel ze třetí pozice, ale ta druhá zatáčka mi tady dělala problémy, byla to moje slabina. Špatně jsem tam najel a ztratil jsem rychlost. Tu jsem se snažil nabrat v rovinaté části, ale sjeli jsme se do hloučku a já si pak vybral snad nejhorší stopu. Ale mám hroznou radost, jsem rád, že jsem se dostal do finále. Jsem za bramboru rád,“ dodal.

Závod žen vyhrála Britka Charlotte Bankesová a upevnila si vedení v průběžném hodnocení SP.