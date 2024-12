Rieglerová se v 51 letech blýskla druhým místem na SP snowboardistek

„Je to mé první pódium po padesátce. Chci jen ukázat, co všechno je možné a dneska se mi to docela dobře podařilo,“ radovala se ve středisku Jen-čching rodačka z Vídně, jež závodí ve Světovém poháru od roku 1994 a má kompletní sbírku medailí z mistrovství světa.

Motivaci Rieglerové dodává její matka. „Tuhle sezonu závodím pro ni. V létě na tom byla špatně, ale naštěstí už je to lepší. Její bojový duch je pro mě velkým vzorem. Jsem šťastná a vděčná, že jsem zdravá. Když jsem se dostala do velkého finále, emoce se mnou skutečně cloumaly,“ dodala.

Po čtyřech závodech patří Rieglerové v SP třetí místo. Ledecká na snowboardu zatím závodila dvakrát, v Mylinu vyhrála obří slalom a ve slalomu byla čtvrtá. V průběžném hodnocení jí patří 6. příčka.

Z Čechů se v neděli do vyřazovacích jízd nikdo nedostal. V kvalifikaci skončily Zuzana Maděrová, Klára Šonková, Kryštof Minárik i Adam Počinek, Adéla Keclíková byla diskvalifikována.