Slalom v Adelbodenu vyhrál Braathen. V čele SP vystřídal Kristoffersena

SP ve sjezdovém lyžování v Adelbodenu (Švýcarsko): Muži - slalom: 1. Braathen 1:49,31 (54,35+54,96), 2. McGrath (oba Nor.) -0,71 (55,29+54,73), 3. Strasser (Něm.) -0,92 (54,95+55,28), 4. Meillard (Švýc.) -0,93 (54,87+55,37) a Vinatzer (It.) -0,93 (56,45+53,79), 6. Schwarz (Rak.) -1,13 (55,51+54,93), ...v 1. kole 55. Forejtek (ČR) 1:01,35. Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Braathen 250, 2. Feller (Rak.) 241, 3. Kristoffersen (Nor.) 220, 4. Yule (Švýc.) 210, 5. Meillard 142, 6. Strasser 140. Průběžné pořadí SP (po 16 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1046, 2. Kilde (Nor.) 646, 3. Kristoffersen 565, 4. Braathen 465, 5. Kriechmayr (Rak.) 432, 6. Feller 406.