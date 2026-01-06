Indráčková byla po prvním kole šestnáctá poté, co předvedla výkon 86,5 metru. Ve druhém devatenáctiletá reprezentantka sice skočila o metr méně, ale v konečném pořadí se posunula na 13. příčku. Klára Ulrichová skončila už v kvalifikaci.
Indráčková si v olympijské sezoně vylepšila osobní maximum opakovaně. Nejprve v listopadu v Lillehammeru ho posunula na 18. příčku a poté před Vánoci v Engelbergu na 14. místo.
V průběžném pořadí Světového poháru patří Indráčkové 24. pozice. V čele je Prevcová, která ovládla i druhý závod ve Villachu a připsala si sedmé vítězství v sezoně. Stejně jako v pondělí triumfovala před Lisou Ederovou z Rakouska.
SP ve skocích na lyžích žen ve Villachu (Rakousko)
1. Prevcová (Slovin.) 248,7 b. (92+89,5 m), 2. Ederová (Rak.) 248,1 (92+91), 3. Reischová (Něm.) 240,9 (90,5+90), ...13. A. Indráčková 213,6 (86,5+85,5), v kvalifikaci 61. Ulrichová (obě ČR).
Průběžné pořadí SP (po 14 z 33 závodů): 1. Prevcová 1066, 2. Marujamaová (Jap.) 966, 3. Strateová (Kan.) 664, ...24. A. Indráčková 105, 30. Ulrichová 57.