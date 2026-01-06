Indráčková si 13. místem ve Villachu vylepšila maximum ve Světovém poháru

Autor: ,
  17:09
Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková obsadila ve Villachu 13. místo a o jednu příčku si vylepšila osobní maximum ve Světovém poháru. Vyhrála Nika Prevcová ze Slovinska.

Anežka Indráčková během skoku na mistrovství světa v Trondheimu | foto: Matthias SchraderAP

Indráčková byla po prvním kole šestnáctá poté, co předvedla výkon 86,5 metru. Ve druhém devatenáctiletá reprezentantka sice skočila o metr méně, ale v konečném pořadí se posunula na 13. příčku. Klára Ulrichová skončila už v kvalifikaci.

Indráčková si v olympijské sezoně vylepšila osobní maximum opakovaně. Nejprve v listopadu v Lillehammeru ho posunula na 18. příčku a poté před Vánoci v Engelbergu na 14. místo.

V průběžném pořadí Světového poháru patří Indráčkové 24. pozice. V čele je Prevcová, která ovládla i druhý závod ve Villachu a připsala si sedmé vítězství v sezoně. Stejně jako v pondělí triumfovala před Lisou Ederovou z Rakouska.

SP ve skocích na lyžích žen ve Villachu (Rakousko)

1. Prevcová (Slovin.) 248,7 b. (92+89,5 m), 2. Ederová (Rak.) 248,1 (92+91), 3. Reischová (Něm.) 240,9 (90,5+90), ...13. A. Indráčková 213,6 (86,5+85,5), v kvalifikaci 61. Ulrichová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 33 závodů): 1. Prevcová 1066, 2. Marujamaová (Jap.) 966, 3. Strateová (Kan.) 664, ...24. A. Indráčková 105, 30. Ulrichová 57.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Litvínov vs. KladnoHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:Litvínov vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
6. 1. 17:30
  • 2.30
  • 4.20
  • 2.59
Vítkovice vs. PlzeňHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:Vítkovice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
6. 1. 17:30
  • 2.43
  • 4.10
  • 2.47
Olomouc vs. KometaHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:Olomouc vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
6. 1. 18:00
  • 2.59
  • 4.20
  • 2.30
Lecce vs. AS ŘímFotbal - 19. kolo - 6. 1. 2026:Lecce vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
6. 1. 18:00
  • 5.37
  • 3.51
  • 1.78
Sparta vs. PardubiceHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:Sparta vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
6. 1. 18:30
  • 2.40
  • 4.30
  • 2.53
Heidelberg vs. NymburkBasketbal - 1. kolo - 6. 1. 2026:Heidelberg vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
6. 1. 18:30
  • 2.34
  • 15.70
  • 1.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Indráčková si 13. místem ve Villachu vylepšila maximum ve Světovém poháru

Anežka Indráčková během skoku na mistrovství světa v Trondheimu

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková obsadila ve Villachu 13. místo a o jednu příčku si vylepšila osobní maximum ve Světovém poháru. Vyhrála Nika Prevcová ze Slovinska.

6. ledna 2026  17:09

Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč

Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy.

Až po uši zakuklení Afričané vystupují z aut v tréninkovém areálu na Složišti. V jejich roztržitých výkřicích se mísí překvapení a frustrace z neoblomné zimy, která v České republice panuje. Řada z...

6. ledna 2026

Slavia na úvod přípravy prohrála s Basilejí. Premiérové góly oslavili Cham a Isife

Aktualizujeme
Fotbalisté Slavie společně slaví gól proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na úvod zimního soustředění ve španělské Marbelle prohráli 3:4 s Basilejí. O poločase sice vedli 2:1, soupeř ale po změně stran výsledek otočil. Na straně Slavie se debutu...

6. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  16:54

Junioři galapředstavením opět vzbudili ohlas. Zvu vás na Hrad, vzkazuje Pavel

Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.

Byť poznali, jak krutá dovede být porážka na závěr skvělého šampionátu, stále se čeští junioři zasloužili o zisk teprve druhého stříbra v samostatné historii. Pohledným hokejem donutili desítky tisíc...

6. ledna 2026  16:40

Šéfredaktoři iDNES.cz a MF DNES se vymezují vůči diskriminačnímu chování hokejového svazu

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Vedení titulů iDNES.cz a MF DNES se důrazně ohrazuje vůči chování Českého svazu ledního hokeje k našemu sportovnímu redaktorovi Robertu Rampovi.

6. ledna 2026  16:25

Mladý talent Bayernu pobouřil fanoušky. Klubem mých snů je Real Madrid, prohlásil

Lennart Karl z Bayernu Mnichov slaví gól v Lize mistrů proti Sportingu Lisabon.

O tom, jak snadno a často nechtěně si proti sobě můžete poštvat vlastní fanoušky, by mohl čerstvě vyprávět teprve sedmnáctiletý německý fotbalista Lennart Karl. Mladý talent Bayernu Mnichov totiž na...

6. ledna 2026  16:19

V pouhých 37 letech zemřel bývalý futsalový reprezentant Lištván

Jan Lištván

V 37 letech v pondělí zemřel bývalý futsalový reprezentant a trojnásobný mistr republiky v dresu Chrudimi Jan Lištván. V první lize odehrál celkem dvanáct sezon, vedle Chrudimi také za Zruč nad...

6. ledna 2026  15:19

111 dní pauza. Ústí navrhuje: Ať se 2. liga rozšíří, majitelé platí za nic

Ústecký kouč Svatopluk Habanec.

Nejsou to dva roky prázdnin, ale i zimní přestávka dlouhá 111 dní připadá aktérům druhé ligy jako věčnost. Ústecký Viagem, štika českého fotbalu, agituje ústy majitele Přemysla Kubáně i trenéra...

6. ledna 2026

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

6. ledna 2026  14:35

Co dělat, když je soupeř o 41 centimetrů vyšší? Australan si na obra pomohl židlí

Americký tenista Reilly Opelka slaví postup do finále turnaje v Brisbane.

S velkou dávkou vtipu přistoupil australský tenista Dane Sweeny k porážce v prvním kole turnaje v Brisbane. Když nestačil na nejvyššího hráče na okruhu Reillyho Opelku, který ho převyšuje o...

6. ledna 2026  14:01

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Rulík o nominaci: Chceme navázat na Prahu. Brankáři začínají na stejné čáře

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Ačkoliv neměl takový výběr hokejistů z NHL jako třeba Kanaďané, Američané nebo Švédové, i tak má za sebou nelehký úkol. Kouč Radim Rulík skládal tým, který má čelit zmíněným favoritům a ideálně je i...

6. ledna 2026

Prokop zazářil na Dakaru, mezi automobily už je po životním výsledku druhý

Martin Prokop a Viktor Chytka na Dakaru míjí českého fanouška.

Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve 3. etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově. Novým lídrem kategorie je v úterý nejrychlejší Američan Mitch Guthrie, na...

6. ledna 2026  13:14,  aktualizováno  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.