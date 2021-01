Lindvik vyhrál v Zakopaném, využil špatného dne favoritů

Závod SP ve skocích na lyžích v Zakopaném 1. Lindvik (Nor.) 296,5 b. (135+145,5 m), 2. Lanišek (Slovin.) 294,2 (133,5+143,5), 3. Johansson (Nor.) 292,9 (132+141), 4. Huber (Rak.) 288,9 (132,5+139), 5. Stekala (Pol.) 284,7 (134+136,5), 6. R. Kobajaši 282,4 (132+136,5), 7. Sato (oba Jap.) 279,8 (133+135), 8. D. Prevc (Slov.) 279,1 (131+134,5) a Eisenbichler (Něm.) 279,1 (129,5+134,5), 10. Tande (Nor.) 278,3 (132+134).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 28 závodů): 1. Granerud (Nor.) 956, 2. Eisenbichler 716, 3. Stoch 646, 4. Kubacki 489, 5. Žyla (všichni Pol.) 469, 6. Lanišek 468, ...61. Polášek 4, 65. Kožíšek (oba ČR) 2.