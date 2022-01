Olympijská generálka skokanů pro Lindvika, Světovému poháru zas vévodí Geiger

Muži: 1. Lindvik (Nor.) 243,8 b. (140+144,5 m), 2. Geiger (Něm.) 238,7 (139,5+140), 3. C. Prevc (Slovin.) 235,6 (148+133,5), 4. R. Kobajaši (Jap.) 234,7 (128+152), 5. Granerud (Nor.) 234,3 (134+144), 6. Kraft 229,3 (129,5+149), 7. Lackner (oba Rak.) 219,0 (141+136), 8. Ito (Jap.) 216,2 (144,5+121,5), 9. Zajc 207,1 (130,5+137), 10. Kos (oba Slovin.) 206,7 (128+138,5)

Průběžné pořadí SP (po 19 z 28 závodů): 1. Geiger 1189, 2. R. Kobajaši 1186, 3. Granerud 910, 4. Lindvik 903, 5. Lanišek (Slovin.) 657, 6. Eisenbichler (Něm.) 644, ...67. Koudelka (ČR) 4.

Ženy: 1. Križnarová (Slovin.) 131,6 b. (151 m), 2. Althausová (Něm.) 126,0 (145), 3. Kustovová (Rus.) 115,8 (150) - závod byl kvůli větru ukončen po 1. kole.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů): 1. Kramerová (Rak.) 870, 2. Althausová 698, 3. Bogatajová (Slovin.) 601, ...32. K. Indráčková (ČR) 36.