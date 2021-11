Paralelní závod v Rakousku vyhrála při absenci hvězd Slovinka Slokarová

Lech Zürs (Rakousko)

Ženy - paralelní závod: 1. Slokarová (Slovin.), 2. Stjernesundová, 3. Lysdahlová (obě Nor.), 4. Bassinová (It.), 5. Hectorová (Švéd.), 6. Monsenová (Nor.), 7. Dürrová (Něm.), 8. Robniková (Slovin.), 9. Brunnerová (Rak.), 10. Frasseová Sombetová (Fr.).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 37 závodů): 1. Slokarová 118, 2. Shiffrinová (USA) 100, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 96, 4. Stjernesundová 92, 5. Hectorová 67, 6. Liensbergerová (Rak.) 65.