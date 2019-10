Světový pohár sjezdařů startuje. V Söldenu pojedou i Češi, Ledecká ne

V Söldenu budou závodit i Gabriela Capová a Ondřej Berndt - Ester Ledecká naskočí později do rychlostních disciplín. Na čtvrté celkové vítězství za sebou bude útočit Američanka Mikaela Shiffrinová. Naopak mužský trůn uvolnil osminásobný vítěz seriálu Rakušan Marcel Hirscher, který ukončil kariéru.

Sezona jednoho vrcholu Světový pohár bude pokračovat 23. listopadu slalomy ve finském Levi, potom už se seriál rozjede naplno. Vyvrcholí od 18. do 22. března příštího roku finálovým podnikem v italské Cortině d'Ampezzo. Jiný vrchol v podobě MS nebo OH lyžaři v nadcházející sezoně nemají.

Capová se do Söldenu vydává podruhé za sebou. V žebříčku obřího slalomu je z Češek sice nejvýše Kateřina Pauláthová, ta ale stále nemá zcela v pořádku operované koleno. Capová více spoléhá na slalom, ve kterém se na jaře blýskla 15. místem v domácím závodě SP ve Špindlerově Mlýně. „Tenhle závod beru jako rozježdění. V obřáku to mám hodně nahoru dolů, jsem schopná jezdit velmi špatně, a pak najednou dobře. Takže očekávání v Söldenu nemám téměř žádná. Bude to buď, anebo,“ uvedla na svazovém webu.

Berndt měl jet na ledovci Rettenbach už dvakrát, ale loni i předloni byl obří slalom mužů kvůli počasí zrušen. „Doufám, že to letos vyjde. Nebude to s vysokým startovním číslem lehké, ale chtěl bych podat výkon, za který bude v cíli rád,“ řekl.

Olympijská vítězka v super G z roku 2018 Ledecká by měla naskočit do SP při rychlostních disciplínách začátkem prosince v kanadském Lake Louise. Znovu bude kombinovat sjezdové lyžování se snowboardingem. „Nebude to snadné, protože federace na mě nemyslí, když dělají kalendář, nevím proč. Budu si muset vybírat. Nedokážu odjet celou sezonu ani na lyžích, ani na snowboardu. Ale jsem na to zvyklá, myslím, že se s tím s týmem vypořádáme,“ řekla při setkání s novináři organizovaném firmou Atomic.

Favoritkou Světového poháru je čtyřiadvacetiletá Američanka Shiffrinová, jež loni překonala několik rekordů. Vyhrála sedmnáct závodů, čímž o tři triumfy překonala třicet let staré maximum Švýcarky Vreni Schneiderové. Na MS pak získala ve slalomu čtvrtý titul za sebou a stala se první lyžařkou, které se něco takového v jakékoliv disciplíně povedlo.

Mikaela Shiffrinová je opět největší favoritkou Světového poháru.

Od roku 2017 nemá velký křišťálový glóbus jinou majitelku, ale Shiffrinová zůstává pokorná. „Každý rok je jiný. Nevíte, kdo ještě víc pracoval a zlepšil se. Je to hodně nepředvídatelné. Snažím se jen držet svůj standard a nemít žádná očekávání,“ uvedla na webu amerického olympijského výboru.

Mužský Světový pohár bude mít poprvé od sezony 2011/2012 jiného vítěze než Hirschera. Hvězdný Rakušan, který vyhrál posledních osm ročníků SP, začátkem září ukončil ve 30 letech veleúspěšnou kariéru. Loni za ním v celkovém hodnocení skončili Francouz Alexis Pinturault a Nor Henrik Kristoffersen, kteří by tak měli v nadcházející sezoně patřit k uchazečům o velký křišťálový glóbus.