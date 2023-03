Shiffrinová na rekord stále čeká, super-G v Kvitfjellu vyhrála Hütterová

SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) Ženy - super-G: 1. Hütterová (Rak.) 1:26,83 2. Curtoniová (It.) -0,01, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,12, 4. Shiffrinová (USA) -0,16, 5. Brignoneová (It.) -0,29, 6. Worleyová (Fr.) -0,34. Průběžné pořadí super-G (po 6 z 8 závodů): 1. Curtoniová 310, 2. Gutová-Behramiová 302, 3. Mowinckelová 290, 4. Hütterová 289, 5. Brignoneová 278, 6. Puchnerová (Rak.) 189. Průběžné pořadí SP (po 30 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 1747, 2. Gutová-Behramiová 986, 3. Vlhová (SR) 975, 4. Brignoneová 813, 5. Mowinckelová 743, 6. Goggiaová (It.) 670, ...52. Dubovská (ČR) 117.