Slalom v Kitzbühelu vyhrál Francouz Noël, třetí místo pro Brazilce Braathena

SP v sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko) Muži - slalom: 1. Noël (Fr.) 1:41,49 (51,59+49,90), 2. Vinatzer (It.) -0,09 (52,15+49,43), 3. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,19 (51,54+50,14), 4. Jakobsen (Švéd.) -0,21 (52,45+49,25), 5. Strasser (Něm.) -0,28 (52,05+49,72), 6. Schwarz (Rak.) -0,43 (51,93+49,99). Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 12 závodů): 1. Noël 464, 2. Kristoffersen (Nor.) 435, 3. Meillard (Švýc.) 370, 4. McGrath (Nor.) 322, 5. Pinheiro Braathen 313, 6. Haugan (Nor.) 279. Průběžné pořadí SP (po 23 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1006, 2. Kristoffersen 634, 3. Meillard 542, 4. McGrath 482, 5. Von Allmen (Švýc.) 470, 6. Noël 464, ...61. Zabystřan (ČR) 85.