První sjezd sezony v Lake Louise vyhrál Mayer před Kriechmayrem

Sjezdaři měli v Lake Louise jet už v pátek, ale kvůli hustému sněžení a špatné předpovědi byl závod zrušen. Na obnovenou premiéru v Severní Americe, protože v minulé sezoně se Světový pohár kvůli pandemii konal jen v Evropě, si tak museli počkat do soboty.

Pro triumf si dojel jedenatřicetiletý Mayer a připsal si celkově jedenácté vítězství ve Světovém poháru a sedmé ve sjezdu. Kriechmayra porazil o 23 setin, majitel malého glóbu za sjezd z posledních čtyř sezon Feuz zaostal o 23 setin.

„Bylo to brutálně náročné. Viditelnost byla špatná, ale bylo to pro všechny stejné,“ řekl Mayer. „Vinc a Beat zajeli skvělý závod, ale vyšel mi start a věděl jsem, že to bude dobré. Současně ale vím, že odstup byl tak malý, že do dalších závodů si musím dát velký pozor,“ dodal.

„Co se týče viditelnosti, tak se startovním číslem jedna jsem měl možná ty lepší podmínky, ale stejně jsem toho moc neviděl,“ přidal Kriechmayr. „Matthias vyhrál zaslouženě, celou dobu jel na 100 procent. Já jel na 99, protože na dvou místech jsem radši volil bezpečnější stopu,“ prohlásil.

Světový pohár lyžařů bude v neděli v kanadském Lake Louis pokračovat superobřím slalomem. Další tři závody v rychlostních disciplínách mají muži na programu příští týden v americkém Beaver Creeku.