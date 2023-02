Goggiaová se vzpamatovala po krachu na MS. Ovládla pátý sjezd v sezoně

SP v sjezdovém lyžování Crans Montana (Švýcarsko) Ženy - sjezd: 1. Goggiaová 1:26,81, 2. Brignoneová (obě It.) -0,15, 3. Gaucheová (Fr.) -0,41, 4. Mowinckelová (Nor.) -0,43, 5. Hählenová -0,62, 6. Nuferová (obě Švýc.) -0,65. Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Goggiaová 580, 2. Štuhecová (Slovin.) 401, 3. Curtoniová (It.) 288, 4. C. Suterová (Švýc.) 229, 5. Weidleová (Něm.) 221, 6. Puchnerová (Rak.) 204. Průběžné pořadí SP (po 30 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1697, 2. Vlhová (SR) 975, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 926, 4. Brignoneová 768, 5. Mowinckelová 725, 6. Goggiaová 670, ...51. Dubovská (ČR) 117.