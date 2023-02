Lamparter oplatil porážku Oftebrovi. Pažout závod po skoku vzdal

SP v severské kombinaci v Schonachu (Německo) Muži: 1. Lamparter (Rak.) 24:40,0, 2. J. L. Oftebro (Nor.) -1,6, 3. Muhlethaler (Fr.) -12,9, 4. Schmid (Něm.) -13,6, 5. A. Watabe (Jap.) -38,1, 6. Seidl (Rak.) -49,0, ...Pažout (ČR) nenastoupil do běžecké části.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Lamparter 1225, 2. J. L. Oftebro 1104, 3. Schmid 1039, 4. Riiber (Nor.) 723, 5. Rehrl (Rak.) 596, 6. Geiger (Něm.) 563, ...51. Pažout 12, 54. Portyk 10, 62. Vytrval (všichni ČR) 2. Ženy: 1. Westvoldová Hansenová 14:11,9, 2. I. Hagenová (obě Nor.) -30,6, 3. Amrbrusterová (Něm.) -38,7.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 10 závodů): 1. Westvoldová Hansenová 900, 2. Armbrusterová 560, 3. Sieffová (It.) 501, ...28. Hradilová 27, 31. Koldovská (obě ČR) 18.