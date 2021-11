Riiber ovládl úvodní závod Světového poháru sdruženářů, bodoval i Portyk

Ruka (Finsko)

1. J. M. Riiber (Nor.) 12:16,1, 2. Lamparter (Rak.) -20,2, 3. J. L. Oftebro (Nor.) -22,2, 4. Seidl (Rak.) -23,8, 5. Faisst (Něm.) -32,1, 6. Greiderer (Rak.) -45,7, 7. Graabak (Nor.) -47,5, 8. Ilves (Est.) -51,8, 9. Jamamoto (Jap.) -1:16,6, 10. Rydzek (Něm.) -1:26,1, ...27. Portyk -2:45,5, 45. Vytrval -6:33,5, 46. Pažout (všichni ČR) -6:51,6.