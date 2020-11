Sdruženář Portyk na úvod SP bodoval 23. místem, vyhrál suverén Riiber

1. J. M. Riiber (Nor.) 12:24,4, 2. Lamparter (Rak.) -1,0, 3. J. Oftebro (Nor.) -17,3, 4. Faisst (Něm.) -26,0, 5. Ilves (Est.) -29,8, 6. A. Watabe (Jap.) -42,3, 7. Seidl (Rak.) -47,3, 8. Jamamoto (Jap.) -55,0, 9. Riessle (Něm.) -1:11,4, 10. Graabak (Nor.) -1:24,1, ...23. Portyk -2:30,6, 37. Pažout (oba ČR) -4:08,1.