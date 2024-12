Norský běžec na lyžích Amundsen ovládl na SP v Ruce závod na 20 kilometrů

SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) 20 km volně s hromadným startem Muži: 1. Amundsen 46:04,0, 2. Jenssen -0,9, 3. Nyenget (všichni Nor.) -1,9, 4. Vermeulen (Rak.) -2,9, 5. Ree -8, 6. Krüger (oba Nor.) -8,2, ...52. Fellner -2:28,1, 72. Dufek (oba ČR) -4:84,4. Průběžné pořadí SP (po 3 z 31 závodů): 1. Amundsen 250, 2. Klaebo 200, 3. Nyenget 193, 4. Valnes (všichni Nor.) 183, 5. Vermeulen 165, 6. Niskanen (Fin.) 163, ...78. Černý 17, 86. Šeller 10, 90. Bauer (všichni ČR) 7, 91. Dufek 6. 11:25 ženy.