Rakouští skokané vyhráli závod družstev v Planici, domácí favorité zaostali

Autor: ,
  13:25
Rakouští skokani na lyžích v Planici počtvrté za sebou vyhráli poslední závod družstev v sezoně Světového poháru. Na mamutím můstku zvítězili Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft a Stephan Embacher téměř o 14 bodů před Japonskem, třetí skončili Norové. Favorizované domácí kvarteto bylo až páté.

Rakušan Stefan Kraft během závodu družstev v Planici. | foto: AP

Slovinský suverén sezony Domen Prevc ve zkušebním kole se štěstím unikl pádu poté, co jej po odrazu rozhodil silný vítr. Vítěz sobotního závodu a světový rekordman svůj pokus ustál, ale karambol jej zejména ve druhém kole poznamenal.

Rakušané, v jejichž sestavě nechyběl po sobotním pádu Embacher, měli po úvodních pokusech před Japonci více než dvacetibodový náskok a ve druhém jej s přehledem udrželi. Suverénně nejdelší skok předvedl Nor Johann André Forfang, jenž přistál na 246 metrech. Prevcův rekord z loňska je ještě o 8,5 metru delší.

Odpoledne budou na mamutu v proslulém areálu Letalnica poprvé v historii závodit ženy. V neděli sezonu uzavře klání jednotlivců pro třicítku nejlepších bez české účasti.

Světový pohár v letech na lyžích v Planici (Slovinsko)

Družstva

1. Rakousko (Tschofenig, Müller, Kraft, Embacher) 1439,5, 2. Japonsko (Nakamura, Naito, Kobajaši, Nikaido) 1425,6, 3. Norsko (Pedersen, Langmo, Lindvik, Forfang) 1418,0, 4. Německo 1374,7, 5. Slovinsko 1332,8, 6. Švýcarsko 1231,9.

15:00 lety ženy.

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

104 metrů, blackout a červená karta. Další světový rekord pod ledem Vencl nezlomil

Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...

V první vysekané díře se zanořil, dalších osm podplaval, v deváté se vynořil. Bohužel ne v poslední ani sám, ale s bezpečnostními potápěči po blackoutu. Český freediver David Vencl chtěl v sobotu...

28. března 2026  11:06,  aktualizováno  13:33

Rakouští skokané vyhráli závod družstev v Planici, domácí favorité zaostali

Rakušan Stefan Kraft během závodu družstev v Planici.

Rakouští skokani na lyžích v Planici počtvrté za sebou vyhráli poslední závod družstev v sezoně Světového poháru. Na mamutím můstku zvítězili Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft a Stephan...

28. března 2026  13:25

