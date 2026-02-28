Švýcarský den v Ga-Pa. Odermatt ovládl sjezd a 54. triumfem vyrovnal Maiera

Švýcar Marco Odermatt ovládl sjezd v Garmisch-Partenkirchenu a s 54 výhrami ve Světovém poháru se mezi lyžaři posunul na třetí místo historického pořadí. Na sjezdovce Kandahar v prvním závodě po olympijských hrách zvítězil s náskokem čtyř setin sekundy před krajanem Alexisem Monneym. Třetí byl další švýcarský reprezentant Stefan Rogentin se ztrátou 98 setin.
Marco Odermatt na trati sjezdu v Ga-Pa. | foto: AP

Švýcar Franjo von Allmen, který na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo ovládl sjezd a superobří slalom, obsadil šestou příčku. Za Odermattem, jenž na olympiádě na zlato nedosáhl a byl druhý v obřím slalomu a třetí v super-G, zaostal o 1,47 sekundy.

„Rozhodně jsem to bral jako odvetu (za olympiádu),“ citovala agentura AP Odermatta. „Jel jsem příliš agresivně a došly mi síly. Měl jsem jet víc v klidu,“ přidal Von Allmen.

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Odermatt se na třetí příčce historického pořadí dotáhl na Hermanna Maiera. Na druhém místě je s 67 výhrami jiný Rakušan Marcel Hirscher, v čele je Švéd Ingemar Stenmark s 86 triumfy.

Absolutní rekordmankou je Američanka Mikaela Shiffrinová se 108 výhrami.

„Když jsem byl malý, tak můj vzor byl vždycky Didier Cuche. Ale vyrovnat Hermanna je také skvělé,“ uvedl Odermatt.

V této sezoně Odermatt zaznamenal deváté vítězství a míří za pátým celkovým triumfem ve Světovém poháru. V čele průběžného pořadí má náskok 687 bodů před Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie.

Osmadvacetiletý Odermatt má na dosah také třetí triumf v hodnocení sjezdu, které vede o 175 bodů před Von Allmenem. Do konce sezony jsou v plánu už jen dva sjezdy v Courchevelu a Kvitfjellu.

Světový pohár ve sjezdovém lyžování

Garmisch-Partenkirchen (Německo)

Muži - sjezd: 1. Odermatt 1:47,57, 2. Monney -0,04, 3. Rogentin (všichni Švýc.) -0,98, 4. Kriechmayr (Rak.) a Franzoni (It.) oba -1,20, 6. Von Allmen (Švýc.) -1,47.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Odermatt 610, 2. Von Allmen 435, 3. Paris 325, 4. Franzoni 274, 5. Schieder (všichni It.) 251, 6. Kriechmayr 222, ....54. Zabystřan (ČR) 5.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 38 závodů): 1. Odermatt 1485, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 798, 3. McGrath (Nor.) 694, 4. Meillard (Švýc.) 683, 5. Von Allmen 664, 6. Kristoffersen (Nor.) 655, ...34. Zabystřan 168.

28. února 2026  10:12,  aktualizováno  13:48

