Švýcarský den v Ga-Pa. Odermatt ovládl sjezd a 54. triumfem vyrovnal Maiera

Švýcar Franjo von Allmen, který na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo ovládl sjezd a superobří slalom, obsadil šestou příčku. Za Odermattem, jenž na olympiádě na zlato nedosáhl a byl druhý v obřím slalomu a třetí v super-G, zaostal o 1,47 sekundy.
„Rozhodně jsem to bral jako odvetu (za olympiádu),“ citovala agentura AP Odermatta. „Jel jsem příliš agresivně a došly mi síly. Měl jsem jet víc v klidu,“ přidal Von Allmen.
Odermatt se na třetí příčce historického pořadí dotáhl na Hermanna Maiera. Na druhém místě je s 67 výhrami jiný Rakušan Marcel Hirscher, v čele je Švéd Ingemar Stenmark s 86 triumfy.
Absolutní rekordmankou je Američanka Mikaela Shiffrinová se 108 výhrami.
„Když jsem byl malý, tak můj vzor byl vždycky Didier Cuche. Ale vyrovnat Hermanna je také skvělé,“ uvedl Odermatt.
V této sezoně Odermatt zaznamenal deváté vítězství a míří za pátým celkovým triumfem ve Světovém poháru. V čele průběžného pořadí má náskok 687 bodů před Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie.
Osmadvacetiletý Odermatt má na dosah také třetí triumf v hodnocení sjezdu, které vede o 175 bodů před Von Allmenem. Do konce sezony jsou v plánu už jen dva sjezdy v Courchevelu a Kvitfjellu.
Světový pohár ve sjezdovém lyžování
Garmisch-Partenkirchen (Německo)
Muži - sjezd: 1. Odermatt 1:47,57, 2. Monney -0,04, 3. Rogentin (všichni Švýc.) -0,98, 4. Kriechmayr (Rak.) a Franzoni (It.) oba -1,20, 6. Von Allmen (Švýc.) -1,47.
Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Odermatt 610, 2. Von Allmen 435, 3. Paris 325, 4. Franzoni 274, 5. Schieder (všichni It.) 251, 6. Kriechmayr 222, ....54. Zabystřan (ČR) 5.
Průběžné pořadí SP (po 29 z 38 závodů): 1. Odermatt 1485, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 798, 3. McGrath (Nor.) 694, 4. Meillard (Švýc.) 683, 5. Von Allmen 664, 6. Kristoffersen (Nor.) 655, ...34. Zabystřan 168.