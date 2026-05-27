Vyšší ceny, nižší příjmy. Svaz potvrdil, že SP ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou

Autor: ,
  17:14aktualizováno  17:26
Pořádání Světového poháru lyžařek ve Špindlerově Mlýně skončilo ztrátou kvůli vyšším cenám a nižším příjmům oproti původnímu rozpočtu, řekl na setkání s novináři David Trávníček, prezident Svazu lyžařů ČR.
Rakouská lyžařka Katharina Truppeová na svahu ve Špindlerově Mlýně během slalomu. | foto: AP

Svaz od podzimu tušil, že se nepodaří udržet vyrovnaný rozpočet, ale zrušit lednovou akci už nemohl, protože by to vyšlo ještě dráž než ji uspořádat. Deficit plánují alpští lyžaři splatit v průběhu čtyř let z vlastních zdrojů, ostatních úseků by se to dotknout nemělo.

„Ty peníze se neztratily. My je rozhodně nehledáme, že bychom nevěděli, kde ty peníze jsou. Ten deficit není žádným protizákonným pochybením, prostě hospodaření akce nedopadlo podle plánu,“ prohlásil Trávníček. Potvrdil nedávnou informaci serveru SeznamZprávy, že rozpočet SP skončil v minusu zhruba 24 milionů korun.

Vyšší náklady vyplývaly mimo jiné z toho, že rozpočet vzhledem k požadavku Národní sportovní agentury musel vycházet z roku 2023 a nezohledňoval růst cen. Nižší příjmy byly zejména z prodeje vstupenek, kterému uškodil souběh s biatlonovým SP v Novém Městě na Moravě a neúčast slovenské hvězdy Petry Vlhové.

Zatímco v roce 2023 se na Slovensko prodalo 7000 víkendových balíčků, nyní jich bylo jen zhruba 600.

Lyžařský svaz tentokrát pořádal SP v alpském lyžování sám. Akci měl na starosti tehdejší předseda úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek. „Původní plán byl, že budeme v plusu. Pak jsem viděl, že náklady rostou, několikrát jsme je redukovali. Ale něco zredukovat nemůžete, abyste dodrželi ten standard. Není to okresní přebor, je to v rámci (mezinárodní federace) FIS druhá nejprestižnější akce, kterou dělá. Je to rozjetý vlak. Pak můžete akorát říct, že tu akci zrušíte. Ta ztráta by byla mnohem větší, museli bychom toho spoustu zaplatit a neplatila by pojistka, kterou jsme uzavřeli na zrušení kvůli počasí,“ řekl.

Celkově pořadatelé počítali s přibližně 15 tisíci fanoušky denně, nakonec jich v sobotu přišlo osm až devět tisíc a v neděli ještě o něco méně. „Propad příjmů na vstupném byl mezi pěti až deseti miliony korun a pak se to řetězilo,“ uvedl Trávníček. Méně návštěvníků znamenalo nižší příjmy z prodeje merche i nižší tržby za občerstvení, z nichž měl svaz jako pořadatel podíl.

Celkově se náklady na pořádání lyžařského SP pohybovaly mezi 115 a 120 miliony korun. Stát prostřednictvím Národní sportovní agentury přispěl 55 miliony korun. Královéhradecký kraj po změně vedení poskytl o šest milionů nižší dotaci než na předchozí ročník.

Přestože lednový podnik SP skončil ztrátou, s jeho kvalitou včetně servisu pro závodnice byl svaz spokojený. „Povedlo se to, jak jsem to chtěl od začátku udělat. Samozřejmě ne s touhle ztrátou,“ poznamenal Forejtek.

Konkrétní výše ztráty se ukázala až v poslední době. „Dává se dohromady závěrečná zpráva, která bude popisovat vývoj, situaci a zjištění,“ uvedl Trávníček, jenž dnes o situaci informoval radu svazu. Závěrečná zpráva by měla být hotová příští týden před páteční konferencí svazu.

Tento vrcholný orgán bude projednávat rozpočet včetně řešení, jak se úsek alpského lyžování se ztrátou vyrovná. „Chceme ten rozdíl narovnat v příštích čtyřech letech. Musíme ho narovnat z volných finančních zdrojů. V prvním pořadí jsou budoucí výplaty z dividend, protože jsme spolumajitelé akciových společností. Případně půjčka. Řešení máme předjednáno, nejdříve ho představíme radě a konferenci. Ten rozpočet ho musí reflektovat. Pak je potřeba to zrealizovat. Ostatní úseky by dopad neměly zavnímat,“ naznačil Trávníček.

Prezident lyžařského svazu Trávníček ve funkci z osobních důvodů skončí

Světový pohár žen v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně je v předběžném kalendáři FIS znovu za tři roky. Šéf svazu Trávníček, který příští týden ve funkci skončí, by k jeho pořádání přistupoval obezřetně. „Kdybych měl být v té pozici dál a viděl bych, že se nemůžeme dostat na vyrovnaný rozpočet, tak bych nedoporučil konání akce,“ řekl.

Lyžařský svaz v uplynulé sezoně pořádal také SP v alpském snowboardingu. Závěrečná zpráva o jeho hospodaření by měla být hotová v červnu. Podobně jako u dalších významných sportovních akcí v jiných sportech NSA svazu zkrátila dotaci. Místo požadovaných více než 11 milionů korun na březnový podnik dostal 6,5 milionu korun.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Po půlroce v lize velký přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Aktualizujeme
Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu.

Stačilo málo, aby na českou fotbalovou ligu udělal dojem. Až takový, že dorovná rekord v přestupu mezi tuzemskými kluby. V lednu ho olomoucká Sigma kupovala ze slovinského Celje, už v květnu ale...

27. května 2026  17:40

Náročnou kopcovitou etapu Gira plnou nástupů ovládl z úniku Valgren

Aktualizujeme
Peloton ve 14. etapě Gira.

Sedmnáctá etapa Gira d’Italia byla už dopředu avizovaná jako ideální příležitost pro únik. A to se potvrdilo. Na čele se sešla silná skupina 29 cyklistů, ve které se neustále útočilo. Mezi nimi byl i...

27. května 2026  12:24,  aktualizováno  17:34

Železný v obleku jako startér Běchovic. Já a běh? Jako Češi jsme jím pověstní

Jan Železný během slavnosti k příležitosti historicky prvního ročníku závodu...

Pár desítek minut předtím, než vzal do ruky startovní pistoli a během oslav k příležitosti historicky prvního ročníku závodu Běchovice–Praha dal pokyn k prvnímu běhu, oštěpař Jan Železný vykládal:...

27. května 2026  17:33

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Roland Garros ONLINE: Bouzková i přes komplikace jde dál, Menšík hraje pátý set

Sledujeme online
Jakub Menšík se natahuje po balonku ve druhém kole Roland Garros.

Grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži pokračuje zápasy druhého kola. Do akce jde celkem pět českých tenistů, ve dvou případech se dokonce objeví na kurtu Philippea Chatriera. Zápas na centrálním...

27. května 2026  11:55,  aktualizováno  17:01

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a...

27. května 2026  16:58

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

27. května 2026  16:41

Teplice si pojistily Marečka. Čeká ho 16. sezona v lize a vstup do Klubu legend

Lukáš Mareček po podpisu nové smlouvy ve fotbalových Teplicích, vlevo sportovní...

Ve 36 letech stále nekončí. Fotbalový nezmar Lukáš Mareček si protáhne svoji kariéru v Teplicích, kde působí od roku 2020. S účastníkem nejvyšší soutěže prodloužil smlouvu, jak uvedli skláři na svých...

27. května 2026  16:31

Urážel mladou sudí, zkusí si její práci. Trenér žáků zná kompletní balíček trestů

Momentka z amatérského fotbalu.

Stopka na dvanáct zápasů, finanční postih a k tomu ještě jeden trest. Asistent trenéra píseckých žáků Filip Šťastný si jako postih za své nevhodné chování vůči mladé rozhodčí vyzkouší, jaké je to být...

27. května 2026  16:12

Českým týmům se v Ostravě daří. Do hlavní soutěže jich z kvalifikace prošlo pět

Valerie Dvorníková útočí vedle německé blokařky Louisy Lippmannové.

Neuvěřitelných sedm českých týmů se poprvé v historii představí v hlavní soutěži beachvolejbalového turnaje mužů a žen J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie Elite.

27. května 2026  15:45

Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru

Socha argentinského fotbalisty Lionela Messiho, kterou v indické Kalkatě...

Teprve před půlrokem Indové odhalili 21 metrů vysokou sochu fotbalisty Lionela Messiho. Teď ji dělníci z bezpečnostních důvodů musí odstranit. Podle tamního zákonodárce si lidé všimli, že se „kymácí...

27. května 2026  15:34

