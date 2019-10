S Libercem se počítá pro SP skokanů, musí však dojít k úpravě můstků

Spolupracovníka ČTK o tom informoval v italské Anterselvě na sympoziu o severském lyžování Forum Nordicum ředitel SP Walter Hofer.

„Liberec jsme zařadili na listinu, a to jak pro léto 2020, tak i do zimního programu následující sezony 2020/21. Teď už vše záleží na Liberci, my s ním ale počítáme,“ řekl Hofer v Itálii.

Liberecký areál má od letoška obnovený certifikát FIS k pořádání mezinárodních klání, ale s jednou podmínkou. „Aby se v Liberci v létě i v zimě mohlo závodit, musejí tam vyměnit nájezdovou stopu. Víme, že to bude stát nemálo peněz, ale to už je věcí Liberce,“ konstatoval Hofer.

S výměnou nájezdové stopy, díky čemuž by se zkrátila příprava můstku ze současných čtrnácti dnů na dva, či s instalací větrných bariér se počítá v projektu asi za 30 milionů korun. Liberecký kraj je připraven investovat 7,5 milionu.

„Byla by škoda, kdyby skokanský areál postupně chátral,“ řekl náměstek hejtmana Petr Tulpa (Starostové pro Liberecký kraj). Projekt by mohl být financováni i z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, o které musí požádat město.

Skiareál s můstky má v pronájmu od města společnost TMR Ještěd a můstky prošly letos dvouměsíční opravou za zhruba půl milionu korun.

Zimní Světový pohár by se do Liberce mohl vrátit po 13 letech. Naposledy se zde skákalo v rámci elitního seriálu v roce 2008 a o rok později areál hostil mistrovství světa v klasickém lyžování.

Další dva pokusy o návrat nevyšly - v roce 2015 byl SP zrušen kvůli finančním potížím a z různých důvodů lyžařský svaz nakonec upustil i od pořádání loňského závodu Grand Prix i Světového poháru letos v lednu.