Brzy na stupních? Proč ne. Vonnová po návratu září a věří: Ještě můžu přidat

V prosinci byla ve Svatém Mořici čtrnáctá v super-G. O minulém víkendu ve St. Antonu skončila ve sjezdu šestá, načež se v neděli blýskla čtvrtým místem v superobřím slalomu.

Přitom ještě na posledním mezičase mohla doufat, že klidně vyhraje. Proč by ne, vždyť na vedoucí krajanku Lauren Macugaovou ztrácela jen třicet setin a jela na průběžném druhém místě.

V závěru ovšem Vonnová vyjela do hlubšího sněhu a nabrala manko 1,24 sekundy.

I tak ale platí: Čtvrté místo? Fantazie.

A taky důkaz, že na to i ve čtyřiceti letech stále má!

Lindsey Vonnová po dojezdu do cíle super-G ve Svatém Mořici.

„Jsem opravdu hrdá,“ rozplývala se. „Cítím, jak se lepším každým závodem. Roste i moje sebevědomí a věřím, že další zastávku v Cortině zase můžu přidat dalších deset nebo patnáct procent.“

Takže už na stupních?

I kdyby se jí to zatím nepodařilo, hroutit se nebude. Uvědomuje si, že musí být trpělivá. Že po tolika letech bez závodění jsou pro ni už stávající výsledky nad očekáváním.

Když se vracela, navíc hovořila, že tak nečiní kvůli rekordům ani číslům. „Dělám to jen pro sebe. Protože já chci,“ vysvětlovala.

Tak se dlouho necítila

Lyžování zkrátka tak moc miluje, že se ho nemohla vzdát. „Ačkoliv jsem velmi šťastná, neexistuje nic jako radost, kterou jsem měla, když jsem se řítila rychlostí 130 kilometrů v hodině po sjezdovce,“ vysvětlovala. „Vím, že to někomu může přijít šílené, ale mně se to zdá normální.“

Kariéru ukončila v roce 2019. Dokázala během ní naprosto vše, byla olympijskou vítězkou, mistryní světa, ve Světovém poháru vyhrála 82 závodů a než ji předčila krajanka Mikaela Shiffrinová, honosila se titulem nejlepší lyžařka historie.

Posléze se věnovala své nadaci, která pomáhá dívkám ze sociálně slabších rodin, podnikala nebo pracovala pro sponzory. Moc se nezastavila, přesto si ani po letech na prázdné místo po adrenalinu, který v ní vyvolávaly závody, nezvykla.

Tak se rozhodla, že to změní.

Americká lyžařka Lindsey Vonnová jede super-G ve Svatém Mořici.

Její comeback vyvolal velké debaty. Šlo samozřejmě o naprostou senzaci, všichni byli zvědaví, jak si někdejší královna rychlostních disciplín povede.

Zároveň ale mnozí upozorňovali, že hazarduje se zdravím. Vždyť jedním z důvodů, proč ve čtyřiatřiceti odcházela do sportovního důchodu, byly právě nejrůznější zlomeniny nohou, rukou, otřesy mozku a nekonečné trable s koleny.

„Bláznovství,“ zakroutil hlavou někdejší rakouský sjezdařský fenomén Franz Klammer.

Vonnová už je ale zkrátka taková. Jde si za svými sny. Loni na jaře jí lékaři do kolene vpravili titanovou destičku a díky ní se po letech zase mohla naprosto bezbolestně postavit na lyže.

„Tak dobře jsem se necítila posledních patnáct let,“ zajásala.

Osudová Cortina

Strach? Ten neměla nikdy.

Během kariéry chtěla vyzvat na souboj muže, po ní zase jako první žena sjela ikonický Hahnenkamm v Kitzbühelu. Navíc v noci pod umělým osvětlením!

V létě ještě tréninky na Novém Zélandu zakrývala tím, že fotí reklamy pro Red Bull.

Na podzim už šla ale s pravdou ven. „Život je příliš krátký, abychom jeli po vedlejší koleji. Pojďme do toho!“ vyhlásila.

A nyní ukazuje, že stále patří mezi špičku.

„Bylo úžasné zase cítit to mravenčení po těle, když stojíte ve startovní brance. Dostala jsem se do toho docela snadno. Jen co jsem vyrazila, ocitla jsem se ve své bublině. Zase jsem to byla jen já, sjezdovka a branky na ní,“ popisovala ve Svatém Mořici.

Lindsey Vonnová po dojezdu do cíle super-G ve Svatém Mořici.

Rychlostní disciplíny jsou samozřejmě obrovské riziko, což pro dámu s tak křehkým tělem platí dvojnásob. Stačí jedna malá chybička, chvíle nepozornosti, nečekaný hrbol na trati a vše může rychle skončit. Pokud se ale nic nestane, Vonnová by chtěla vytrvat až do olympijských her v příštím roce.

Bylo by to i symbolické. Cortina, kde pojedou ženy, byla její. V roce 2004 zde poprvé stála na stupních vítězek a posléze zde vyhrála dvanáct závodů a překonávala historické tabulky.

„Tohle místo je pro mě neuvěřitelně speciální. Přála bych si tu lyžovat každý den. Dokonce bych si dokázala představit, že bych zde ukončila kariéru,“ povídala před lety.

Následující víkend se do oblíbeného střediska vrátí. V sobotu se jede sjezd, v neděli super-G. Ve čtvrtek a v pátek ji ještě čekají tréninky.

A opět budou všichni čekat, co předvede.